Anche un’«ecomongolfiera» alla Festa dell’Aria di Capannori

CAPANNORI – Pilotata da Pierrick Duvoisin, detentore di 4 record mondiali, è in grado di consumare 3,5 volte meno gas rispetto a un normale pallone aerostatico e resistere alle temperature estreme

L’edizione 2018 della Festa dell’Aria, manifestazione dedicata al volo in programma dal 4 al 16 settembre all’aeroporto di Capannori, si arricchisce di un protagonista internazionale del mondo dell’aerostatica. Ha infatti confermato la propria presenza Pierrick Duvoisin, pilota svizzero di 41 anni detentore di 4 record mondiali, 11 record nazionali e un’onorificenza FAI (Federazione Aeronautica Internazionale). Duvoisin volerà sui cieli di Capannori con una mongolfiera ecologica. Dotata di uno speciale involucro ideato dal suo team Balloon Concept, è in grado di consumare 3,5 volte meno rispetto a un tradizionale pallone aerostatico. Questo si traduce in un maggior rispetto dell’ambiente, perché viene utilizzata una minore quantità di gas propano, anche a temperature estreme, e nella possibilità di coprire distanze maggiori.

Tra le esperienze più di successo di Pierrick Duvoisin c’è, nel 2010, un volo sulle Alpi con un prototipo di mongolfiera ecologica. In quell’occasione il pallone aerostatico riuscì ad alzarsi fino a quota 5900 metri sul livello del mare viaggiando per oltre 4 ore e mezzo. Nell’inverno del 2017 si è superato con un volo sulle Alpi da Neuchâtel in Svizzera fino in Germania coprendo 470 km in 11 ore volando fino a 6000 metri sul livello del mare con temperatura di 35 gradi sotto zero.

A Capannori lo aspettano la pianura e un clima mite ma il pilota svizzero saprà giocarsi le sue carte per la vittoria della competizione. Il pubblico potrà ammirare le gesta di Pierrick Duvoisin e della sua mongolfiera ecologica al Trofeo Aerostatico Internazionale Città di Capannori (una delle quattro parti in cui è suddivisa la Festa dell’Aria) di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 settembre. Parteciperà anche al Balloon Glow, lo spettacolo di illuminazione notturna delle mongolfiere a ritmo di musica, in programma sabato 8 settembre alle ore 21.

Alla Festa dell’Aria 2018, promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Aero Club Lucca, Aero Club d’Italia, Aeroclub Volovelistico Toscano e Scuola Paracadutismo di Lucca, sarà anche possibile assistere al XXXI Campionato italiano di volo in mongolfiera (4-7 settembre), al Campionato italiano di acrobazia aerea in aliante (7-9 settembre), e al Campionato italiano di acrobazia a motore (14-16 settembre).

L’ingresso è gratuito. Per il programma dettagliato della manifestazione consultare il sito ufficiale www.flyairevents.org.