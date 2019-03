Anche Lucca celebra “L’ora della Terra”: luci spente per un’ora sabato 30 marzo

LUCCA – Sabato 30 marzo, dalle ore 20.30 alle ore 21.30, si spengono le luci che illuminano il paramento delle Mura Urbane e l’illuminazione della Torre Guinigi

Il Comune di Lucca aderisce a “Earth Hour – L’ora della Terra”, promosso dal WWF e sostenuto e patrocinato da diversi anni dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Si tratta di un evento di livello internazionale per la sensibilizzazione circa i cambiamenti climatici in atto, aspetto che necessita dell’attenzione da parte di tutti per un contrasto fatto di azioni concrete.

<<Aderiamo con convinzione a questo appuntamento globale che vuole richiamare l’attenzione su rispetto dell’ambiente in cui viviamo – commenta l’assessore Francesco Raspini –. I comportamenti virtuosi che ognuno può mettere in pratica sono fondamentali per la tutela del mondo che ci circonda e per questo riteniamo importanti iniziative di questo genere che possono accrescere la consapevolezza e la riflessione su questi temi>>.

Sabato 30 marzo, quindi, dalle ore 20.30 alle ore 21.30 l’illuminazione del paramento delle Mura Urbane resterà spenta e saranno spente anche le luci della Torre Guinigi, in linea con quanto previsto dall’evento Earth Hour, durante il quale attraverso tutti i fusi orari, le luci di decine di migliaia di edifici e monumenti si spegneranno per un’ora.

L’illuminazione delle sortite e le luci soprastanti le Mura resteranno comunque accese a tutela della sicurezza pubblica.