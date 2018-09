Anche l’Ordine dei Medici interviene sulla questione dei letti promiscui al ‘San Luca’

LUCCA – Nonostante le singolari contorsioni numerologiche e le patetiche acrobazie lessicali della dirigenza sanitaria dell’ASL Nordovest, il triste fenomeno delle degenze in condizioni di promiscuità costituisce purtroppo una realtà inaccettabile ed una circostanza indegna del vivere civile, perpetrata per di più nei confronti di persone in condizioni di fragilità.

Già nel giugno scorso, in occasione di un incontro con le Autorità Sanitarie, alla presenza del Sindaco di Lucca, l’Ordine dei Medici aveva evidenziato il fatto; nulla si è mosso tuttavia.

Oggi la situazione è balzata alla ribalta e non si tratta certo, come si vorrebbe far credere, di un fenomeno eccezionale, dato che è esperienza abituale (forse non particolarmente frequente, ma neppure straordinaria) sotto gli occhi di tutti.

La verità è che l’ospedale è sottodimensionato rispetto alle esigenze della popolazione e questo, aggiunto alla insufficiente predisposizione delle degenze di cure intermedie, ancorché migliore rispetto alle province vicine, nonché alla scarsa valorizzazione, almeno finora, della medicina territoriale determina il fenomeno delle cosiddette ”porte girevoli”: vale a dire ammalati dimessi, ma con necessità di convalescenza, che non è possibile assistere adeguatamente sul territorio e che quindi si ricoverano nuovamente dopo breve tempo con conseguente sovraffollamento dei reparti, specie di medicina, favorendo così il fenomeno dei ricoveri promiscui.

Invitiamo pertanto l’ASL a prendere gli opportuni provvedimenti in proposito invece di fornire giustificazioni inconsistenti ed i cittadini a protestare con decisione contro questo stato di cose; ci sono organismi preposti a questo come ad esempio il Comitato Etico di Area Vasta o CittadinanzAttiva.

L’Ordine, per conto proprio, è disposto a raccogliere testimonianze circostanziate in proposito ed a renderle pubbliche.

Umberto Quiriconi