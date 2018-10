Anche il Ceis attivo il 18 ottobre per la Giornata europea contro la tratta di esseri umani

LUCCA – Il 18 ottobre si celebra la 12 Giornata europea contro la tratta di esseri umani finalizzata alla sensibilizzazione su di un fenomeno ormai radicato in tutta Europa, che riguarda lo sfruttamento nell’ambito della prostituzione, dell’accattonaggio, del lavoro , del mercato illegale di migliaia di persone provenienti per lo più da Paesi in via di sviluppo con in tasca il sogno di migliorare la propria vita. Un vero e proprio business per reti criminali che lucrano sulla vita di donne, minori, uomini e transgender. La giornata promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità, Numero Verde nazionale ( 800 290 290) coinvolge i progetti anti tratta diffusi nel territorio nazionale intorno a una metafora #LIBERAILTUOSOGNO.

Il Ceis-Gruppo “Giovani e Comunità” di Lucca, ente membro del progetto regionale SATIS, a favore delle vittime di tratta, promosso dalla Società della salute di Pisa come progetto di sistema sull’intero territorio toscano, aderisce all’iniziativa e rende visibile nella sede legale in Via S Giustina 59 il palloncino arancione, simbolo dell’iniziativa. Attiva da circa 20 anni su questa tematica, dal 1 9 2016 la associazione CeIS è partner del progetto regionale SATIS in cui ricopre la funzione specifica di emergenza e sino ad oggi ha accolto 65 persone. Ognuna di queste dopo una prima fase in cui sono svolte le prime azioni di sostegno, cura, ascolto viene indirizzata verso altri centri nelle altre Province ove esiste la possibilità di svolgere un programma ad hoc volto all’emancipazione e integrazione sociale.