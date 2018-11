Anagrafe digitale: Altopascio il secondo comune della piana aderente

ALTOPASCIO – Un ulteriore passo verso la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica: dopo Lucca, anche Altopascio aderisce all’anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), che garantirà una semplificazione di tutti i servizi demografici a vantaggio dei cittadini.

Il passaggio verrà effettuato mercoledì 7 novembre e per questo motivo, durante la mattinata (8.30-12.30) l’ufficio anagrafe non potrà svolgere tutte le attività che richiedono l’utilizzo dei computer. Saranno invece garantite le pratiche cartacee. La digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni è un atto obbligatorio per legge, ma sono pochissimi i Comuni che si sono adeguati: Altopascio rientra tra questi e conferma così la forte spinta verso l’informatizzazione e la semplificazione burocratica di numerose attività. Quando i Comuni si saranno adeguati, infatti, sarà più facile per un cittadino fare o rinnovare i documenti o recuperare atti demografici, cosa che sarà possibile effettuare anche a distanza.

L’obiettivo della semplificazione e dell’innovazione tecnologica è ben presente nell’amministrazione D’Ambrosio. Rientra in questo percorso anche quanto già effettuato dal Suap, che, grazie alla completa integrazione tra le piattaforme di ComUnica e InfoCamere e la rete regionale dei Suap, garantisce oggi la possibilità di coordinare e gestire in maniera telematica e uniforme gli adempimenti richiesti per la creazione e l’esercizio dell’attività d’impresa. L’iniziativa consente agli imprenditori (o i professionisti delegati) di fare uso di sistemi informatici integrati che, nel rispetto di quanto previsto dalla norma, permettono di completare, con facilità e senza duplicazione di pratiche, gli adempimenti relativi a segnalazione di inizio attività (Scia) e comunicazione unica.