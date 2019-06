Amministrazione Giovannetti: ombrelloni gratuiti per chi ha di meno e per le associazioni che lavorano su inclusione

PIETRASANTA – Posti ombra completamente gratuiti per i pietrasantini che hanno di meno e per le associazioni impegnate in progetti di inclusione ed aggregazione sociale: 20 quelli messi a disposizione dal Comune di Pietrasanta anche per l’estate 2019. L’amministrazione di Alberto Stefano Giovannetti conferma una delle storiche misure di welfare municipale che puntano a garantire anche alle fasce economicamente più deboli e alle associazioni del territorio iscritte all’apposito albo la possibilità di fruire di ombrelloni gratuiti. 10 ombrelloni saranno messi a disposizione dallo stabilimento balneare “Biancamano” ed altri 10 dal “Dalmazia”. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando (informazioni allo 0584.795206/277).

<<Questa è una misura molto gradita in particolare dalle associazioni – commenta Elisa Bartoli, vice sindaco ed assessore al sociale – che possono contare su posti gratuiti da utilizzare per le loro attività aggregative. Ed è una delle tantissime che la nostra amministrazione mette in campo per dare risposte a chi ha meno, a chi è in difficoltà, a chi non potrebbe permettersi una giornata al mare. Il mare di Pietrasanta è accessibile anche a chi non può permetterselo>>.