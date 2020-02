AML: il concerto in memoria di Bruno Vangelisti con i Philharmonia Chamber Players

LUCCA – Si chiude con grandi ospiti internazionali e un sentito tributo a Bruno Vangelisti la prima parte della Stagione cameristica dell’Associazione Musicale Lucchese. Domenica 23 febbraio, alle 17 all’Auditorium “Boccherini”, suonerà per la prima volta a Lucca il quartetto d’archi Philharmonia Chamber Players, gruppo cameristico della storica Philharmonia Orchestra di Londra formato da musicisti di diversa nazionalità: il violinista italiano Fabrizio Falasca, la violinista sudafricana Sarah Oates, il violoncellista francese Eric Villeminey e, per questa occasione, il violista Francesco Fiore con la presenza di due grandi solisti come Gabriele Pieranunzi al violino, e Jin Ju al pianoforte.

Il concerto sarà l’occasione per ricordare Bruno Vangelisti, del quale quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita. Grande uomo di cultura e tra i fondatori dell’Associazione Musicale Lucchese, Vangelisti ha giocato un ruolo fondamentale non solo nella nascita dell’AML, ma sulla scena culturale lucchese in generale. Antiquario riconosciuto come un’autentica autorità nel suo settore, ma anche uomo di spettacolo legato in particolare al mondo del cinema (amico di Luchino Visconti, che a Lucca girò “L’innocente”), nella sua galleria di via S. Donnino riuniva appassionati d’arte, uomini di lettere e artisti.

Il programma è incentrato su Arthur Honegger, Sergej Prokof’ev, Antonín Dvořàk e Ernest Chausson, grandi compositori della fine del XX secolo. Del primo è in programma la Sonatina per due violini con Gabriele Pieranunzi e Fabrizio Falasca. Di Prokof’ev sarà eseguita la Sonata per due violini, op. 56, ancora con Pieranunzi e Falasca. A seguire, il Quartetto per archi in fa maggiore n. 12 op. 96 (1893) “Americano” di Dvořàk che sarà interpretato dai Philharmonia Chamber Players. Infine, il Concerto per violino, pianoforte e quartetto d’archi in re maggiore, op. 21 di Chausson, eseguito da Pieranunzi al violino, Jin Ju al pianoforte e i Philharmonia Chamber Players.

Il costo del biglietto intero è 12 euro (ridotto 10 euro). Riduzioni per studenti (5 euro) e gruppi familiari. I ragazzi sotto i 14 anni entrano gratis. Il programma completo della stagione su www.associazionemusicalelucchese.it.