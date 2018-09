Ambulanti: Fiera di San Martino, ultimi giorni per partecipare alla mostra mercato

PIETRASANTA – Fiera di San Martino: aperti i termini per partecipare al bando rivolto agli ambulanti. La Fiera di San Martino, in programma il 10 e 11 novembre, è tra gli appuntamenti più importanti organizzati nel centro storico di Pietrasanta dall’amministrazione comunale, che richiamano, ogni anno, migliaia di persone. Il bando è rivolto ai commercianti su aree pubbliche, produttori agricoli, soggetti iscritti al registro imprese e portatori handicap: in totale sono 38 i posteggi da assegnare.

Per partecipare al bando gli interessati dovranno presentare tramite PEC [email protected] toscana.it, la domanda, firmata digitalmente, redatta in bollo da €. 16,00 (apporre ed annullare la marca da bollo prima della scansione del documento) secondo lo schema appositamente predisposto ed allegato al presente bando, entro e non oltre lunedì 24 settembre 2018. Farà fede la data di effettiva ricezione da parte del Comune. Il bando è disponibile sul sitowww.comune.pietrasanta.lu.it

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts