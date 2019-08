Ambiente: piano anti-zanzare a Pietrasanta, le precauzioni per il terzo trattamento

PIETRASANTA – Piano anti-zanzare a Pietrasanta. Al via tra mercoledì 28 e giovedì 29 agosto il terzo trattamento previsto nel piano di interventi promosso dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti per prevenire e contrastare le infestazioni delle zanzare in tutto ilcomune. L’intervento sarà effettuato tra le 24.00 e le 5.00 e riguarderà il trattamento delle griglie e caditoie stradali su tutto il territorio comunale ed il trattamento dei fossiMagnanina, Iare/Gora Opifici, Pisanica, Colmate, Versiliana, Arginvecchio, Arginello.

Per le abitazioni in prossimità dei fossi che verranno trattati, l’amministrazione comunale raccomanda di tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni. Si invita inoltre a non lasciare su balconi e giardini residui alimentari ed animali domestici, rimuovere la biancheria lasciata ad asciugare, coprire arredi e suppellettili presenti nei giardini ed eventuali colture pronte per il consumo.

L’amministrazione comunale ricorda che i trattamenti anti-zanzare saranno eseguiti rispettando e seguendo rigide prescrizioni tra cui l’assoluto divieto di utilizzare qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso ed la conclusione delle fioriture.