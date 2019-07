Altri due talenti per il Tau Calcio: arrivano Benedetti e Maccagnola

ALTOPASCIO – Prosegue la campagna di rafforzamenti del Tau Calcio Altopascio che la prossima stagione sarà impegnato nel campionato di Eccellenza a seguito della fusione con il Vorno. Il gruppo dirigente ha messo a segno altri due colpi importanti: si tratta del centravanti Riccardo Benedetti (classe ’98) e del centrocampista Fabio Maccagnola (classe ’99). Entrambi sono cresciuti nel settore giovanile del Tau, Centro formazione Inter, dimostrando qualità e determinazione.

Benedetti, attaccante potente che può ricoprire sia il ruolo di punta centrale che di attaccante esterno, torna ad Altopascio dopo aver militato nel Genoa Under 19, nel Viareggio e nella Massese dove si è messo particolarmente in luce guadagnandosi la chiamata del Pontedera in Serie C dove ha totalizzato 33 presenze.

Anche per Maccagnola si tratta di un ritorno a casa: interno di centrocampo o mediano, Maccagnola torna in maglia amaranto dopo aver disputato le ultime due stagioni con la maglia dell’Aglianese, contribuendo alla promozione in serie D della società neroverde e al dodicesimo posto nella stagione appena conclusa.

Ancora due importanti innesti di categoria superiore, dunque, che vanno ad aumentare il tasso tecnico e di esperienza della squadra con l’obiettivo di disputare una stagione da protagonista