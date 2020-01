Altopascio terra di campioni: il giovane Raoul Haxhija premiato dal Coni

ALTOPASCIO– Altopascio terra di sportivi e soprattutto di campioni. Raoul Haxhija, giovanissimo atleta altopascese di taekwondo, è stato premiato dal Coni per i successi conseguiti in questo anno appena concluso. Lo scorso giugno, infatti, Raoul, già campione toscano, ha conquistato anche il titolo di campione italiano nella specialità del combattimento olimpico al torneo internazionale Kim e Liù, che si è tenuto a Roma.

Una soddisfazione e un esempio per tutti: Raoul oltre ad eccellere in ambito sportivo è anche un grande studioso tanto da avere tutti 10 in pagella.

Raoul Haxhija si allena con la Kin Sori Taekwondo, attiva in Toscana da oltre 15 anni e sul territorio di Altopascio e Badia Pozzeveri da tre. Una società in crescita continua che è riuscita a farsi conoscere anche oltre i confini regionali e nazionali. Grazie alla presenza di maestri qualificati Fita, federazione italiana taekwondo, la Kin sori organizza corsi, agonistici e amatoriali, dai quattro anni fino alla maggior età, accogliendo maschi e femmine. Per informazioni: kinsoritaekwondo@nullalice.it; 338.3405137.