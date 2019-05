Altopascio: modifiche alla circolazione per lavori di asfaltatura e fognatura

ALTOPASCIO – Lavori in corso e modifiche alla circolazione in varie zone di Altopascio per asfaltature, nuova illuminazione e interventi alla fognatura. Continuano infatti gli interventi dell’amministrazione D’Ambrosio per la manutenzione del territorio dal centro verso le frazioni e viceversa.

Così in via Marconi, dove Acque Spa effettuerà nei prossimi giorni una video-ispezione della fognatura per verificare l’integrità e la funzionalità dell’infrastruttura: da lunedì 6 a mercoledì 8 maggio dalle 7 alle 19 verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, mentre il transito sarà consentito solo alle auto.

Chiusura al traffico, dal 6 al 17 maggio, per via di Tappo, a Badia Pozzeveri: l’amministrazione comunale, infatti, procederà con i lavori di asfaltatura e, successivamente, predisporrà la nuova illuminazione. Lavori di asfaltatura anche per il primo tratto di via del Valico, dove verrà istituito il senso unico alternato.