Altopascio: le giovanili del Tau continuano a vincere tra Allievi, Elite, B e Giovanissimi

ALTOPASCIO – Ancora quattro vittorie per le giovanili del Tau Calcio. Gli Allievi, Elite e B, vincono entrambi di misura rispettivamente sulla Sestese e sulla Sangiovannese. Bottino ricco, invece, per i Giovanissimi: gli Elite segnano 3 reti alla Sestese, mentre i B vincono per 7 a 0 sul Pistoia Nord.

Allievi Elite

Sestese – Tau Calcio: 0 – 1

Formazione Sestese: Aiello, Baldi, Capetta, Chellini, Comelli, Ermini, Frongillo, Giustarini, Gjana, Grazzini, Jiang, Mearini, Narducci, Pasotti, Piampiani, Pisaneschi, Santini, Sitzia, Viti.

Formazione Tau Calcio: Di Biagio, Barsanti, Ricci, Filieri, Amorusi, Quilici, D’Andrea Pisani, Tragni, Menconi, Silvano, Bellucci, Likaj, Bachini, Belluomini, Iannello, Lartini, Manfredi, Nicoletti.

Marcatori: Bellucci.

Su un campo ostico e contro un avversario allenato e preparato, la squadra di mister Giuli non si è fatta spaventare ma ha amministrato la gara con esperienza e intelligenza. Il primo tempo ha visto un bel gioco da parte di entrambe le squadre, con il Tau che passa in vantaggio al 34’. La Sestese non molla e cerca il pareggio, ma gli amaranto hanno difeso il risultato fino alla fine. Il Tau si conferma al primo posto in classifica, pari merito con lo Scandicci. Per la settima giornata, appuntamento con la Floria 2000.

Allievi B

Tau Calcio – Sangiovannese: 1 – 0

Formazione Tau Calcio: Calu, Ceraolo, Carmignani, Lotti, Marioni, Giannotti, Ceccarelli, Gigante, Manfredi, Warid, Rocco, Vitrani. Di Biagio, Banti, Lleshi, Mauriello, Oliva, Fiorentini G., Lebbiati, Sabatini.

Formazione Sangiovannese: Billi, Picariello, De Santis, Giustelli, Filippi, Martino, Nannoni, Landozzi, Toure Baron, Prosperi, Sergio, Banella, Arelli, Nepi, De Rinaldis, Ricci M., Terruso, Moracci.

Marcatori: Fiorentini G.

Vittoria meritata, ma difficile. Dopo qualche errore e altrettanti interventi interessanti degli avversari, il Tau passa in vantaggio al 10’ del secondo tempo. Tre punti guadagnati con fatica che traghettano gli amaranto in settima posizione. Prossimo appuntamento contro lo Zenith Audax.

Giovanissimi Elite

Tau Calcio – Sestese: 3 – 0

Formazione Tau Calcio: Maranghi, Ballini, Scarselli, Vellutini, Bargellini, Michelucci, Pittalis, Vitolo, Lari, Maurelli, Coppola, Velani, Taccini, Fasciana, Ferrucci, Conticelli, Cinelli, Zani, Sammartino, Croci.

Formazione Sestese: Misuri, Pisaniello, De Ferdinando, Cecchi, Bruschi, D Agati, Marchi, Antonini, Caprio, Cremonini, Pelagatti, Pasquini, Biagi, Riggio, Bartolini, Milani, Aprile, Pecchioli, Guercini, Arrighetti.

Marcatori: Vitolo, Scarselli, Bargellini.

Contro la Sestese il Tau è partito in quarta, segnando in venti minuti 3 gol a raffica, di cui uno su rigore. Veemente, ma inefficace, la reazione della Sestese. Gli amaranto conquistano altri 3 punti e si confermano in vetta alla classifica, pari merito con il Margine Coperta.

Giovanissimi B

Pistoia Nord – Tau Calcio: 0 – 7

Formazione Pistoia Nord: Baldi, Bovani, Braccini, Calvani, D’Agostino, De Simone, Gavazzi, Giampà, Gori, Grigoletto, Immucci, Lenzi, Mamone, Mencacci, Morini, Panaggio, Vannini, Vettori.

Formazione Tau Calcio: Balluchi, Capocchi, Garzella, Stringari, Pissuti, Turini, Erba, Bartelloni, Casolare, Musumeci, Notarelli, Gazzoli, Matteoni, Pisani, Stefani, Morandini, Belli, Bellandi, Bigazzi, Vitali.

Marcatori: Casolare, Musumeci 2, Notarelli, Erba, Pisani, Stefani.

Un’altra vittoria per i Giovanissimi B che restano primi in classifica. Da segnalare la bella lezione di fair play impartita dai giovani atleti: il Tau e il Pistoia Nord, al termine della partita, hanno festeggiato insieme, tra pizza e focacce, in un emozionante “terzo tempo”. Prossimo match contro il Margine Coperta.