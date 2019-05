Altopascio è sport: premiate le eccellenze dello sport altopascese

ALTOPASCIO – Altopascio è terra di sport e di sportivi e la piazza di oggi l’ha dimostrato. Con centinaia di ragazze e ragazzi presenti per ricevere il premio dello sport, promosso dall’amministrazione D’Ambrosio e destinato agli atleti e alle realtà sportive del territorio, infatti, piazza della Magione era straripante di persone e il paese si è preparato al meglio per accogliere Altopascio Street Food Festival – Sport Moda e Musica, la due-giorni di eventi realizzata in collaborazione con l’Auser.

Un tripudio di pubblico, di applausi e di sorrisi ha accompagnato gli atleti. «La festa dello sport è un appuntamento fisso del nostro comune, perché Altopascio è sport e come amministrazione comunale siamo decisi a sostenere l’attività sportiva in tutti i modi – ha commentato il sindaco, Sara D’Ambrosio –. Omaggiamo così chi ha ottenuto tanti successi importanti, ma anche tutti coloro che, ogni giorno, promuovono e valorizzano lo sport sul territorio. Dedizione, fatica, rispetto dell’altro e delle regole, gioco di squadra, solidarietà, vicinanza, amicizia, uguaglianza: valori che appartengono alla nostra comunità, che rendono bello e grande il nostro paese. Un paese che merita strutture: sono contenta di annunciare oggi pubblicamente che abbiamo ottenuto il finanziamento di 3 milioni e 225mila euro per realizzare il nuovo palazzetto: il decreto che sbloccava i fondi è stato pubblicato e quindi il palazzetto è un po’ più vicino».

I PREMIATI ALTOPASCESI. Giorgia Zanca, oro mondiale di Karate, della Virtus Orentano; Matteo Calandriello, qualificato alle finali regionali degli Esordienti B, dell’Asd Nuoto-Lucca-Capannori; le squadre di ginnastica artistica dell’Asd L’Acquario Altopascio con Giada Grassi, seconda classificata corpo libero alle nazionali di Cattolica, Benedetta Carrara, prima a volteggio e terza a livello regionale, Giulia Del Re, terza a volteggio campionato regionale; gruppo del pattinaggio dell’Asd L’Acquario Altopascio; Nilo Franceschini della Podistica altopascese Tau; KinSori TaekWondo con Raoul Haxhija (campione regionale cadetti B), Gabriele Del Bono (campione interregionale cadetti A), Antonio Marino (vice-campione interregionale cadetti A), Gabriele Marlia (bronzo interregionale cadetti A), Mirko Matranga e Samuele Romeo (medaglia esordienti campionato Giovani Campioni di Arezzo); Fabio Lombardi, campione regionale categoria under12 stagione 2018 di FootGolf; Francesco Benedetti, campione regionale di pesca sportiva e decimo classificato al campionato italiano esordienti 2018; Giancarlo Gaudiano, campione italiano paralimpico di calciobalilla, dell’Asd Sport Toscana Calciobalilla; Roberto Donati e Simonetta Pellegrini, campioni italiani 2018 di combinata caraibica. Tra gli ospiti d’onore c’erano Marina Petri, dell’Allegra Brigata, che ha ricevuto la targa per l’argento ai giochi mondiali Special Olympics di bowling di Abu Dhabi, accompagnata dal padre, Dino Petri, mitico Odo, giocatore e allenatore di basket. È stato lui a festeggiare le squadre del Panda Baskin Altopascio e della Nba Altopascio, insieme con il presidente Sergio Guidi. Sempre per restare nella pallacanestro, ha ricevuto una targa anche Martina Mandroni, campionessa di serie A di basket femminile. Premiati inoltre anche: la squadra di calcio femminile dell’Asd Real Montecarlo; Academy Tau Badia Pozzeveri, premiato da Manuele Cacicia, vice-allenatore dell’Udinese insieme con il presidente Stefano Rosellini, che ha ricevuto la targa anche per aver collaborato all’organizzazione della manifestazione; mini volley della Virtus Orentano; Tennis Freestyle Il Valico; Tau Calcio Altopascio; Ruggiero Spritz Beach Volley. Infine: è stata consegnata la targa ad Alessio Ortu (ha ritirato il premio il padre Luciano), giovane giocatore del Pontedera, convocato in Nazionale; premiato anche il gruppo dei commercianti di Altopascio che ha vinto il triangolare allo stadio, battendo Fratres e Avis (secondi classificati).