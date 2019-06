Altopascio e bufere giudiziarie, Insieme per Altopascio “Subito consiglio comunale straordinario”

ALTOPASCIO – «Si convochi subito una seduta straordinaria di Consiglio comunale in cui il sindaco e la giunta di Altopascio abbiano modo di riferire alla cittadinanza cosa sta accadendo a livello giudiziario nella nostra città, dopo che avvisi di garanzia hanno raggiunto giunta e tecnici e che gli inquirenti hanno effettuato acquisizioni documentali anche proprio l’altro ieri»: ad avanzare la richiesta è il gruppo consiliare Insieme per Altopascio che già nei giorni scorsi, a seguito della pioggia di avvisi a sindaco e giunta comunale per la vicenda fontanello, aveva chiesto agli amministratori un passo indietro.

«Ora le nuove acquisizioni aprono perplessità su eventuali ulteriori fronti d’inchiesta», osservano da Insieme per Altopascio. «O si tratta ancora del fontanello?», dubitano. «Bisogna che l’amministrazione sia chiara e onesta con la cittadinanza. Il Consiglio comunale è la sede giusta per riferire sullo stato e le materie d’interesse delle attività investigative in corso», commentano.

Dunque la richiesta di seduta straordinaria dell’Assemblea cittadina da convocare con urgenza: «Del resto – ripercorre il gruppo Insieme per Altopascio – la vicenda fontanello non è che una delle numerose su cui via via negli anni abbiamo noi stessi avuto modo di segnalare a questa amministrazione di sinistra scelte e condotte discutibili. Dalla variante Alpipan che la giunta si è dovuta rimangiare fino alle autorizzazioni al trattamento rifiuti in centro abitato, sindaco e amministrazione tutta hanno più volte dimostrato la loro incapacità. Adesso arrivano le conseguenze, sta a loro spiegare ai cittadini in che termini».