Altopascio: celebrazioni per il 4 novembre, il Comune chiama a raccolta i cittadini

ALTOPASCIO – I 100 anni dalla fine della Prima guerra mondiale celebrati su tutto il territorio di Altopascio, in modo itinerante, come da tradizione. L’appuntamento è per domenica 4 novembre e l’invito è rivolto a ogni singolo cittadino, affinché le celebrazioni siano molto partecipate.

L’amministrazione comunale, infatti, ha in programma diverse iniziative che, partendo da Badia Pozzeveri, toccheranno tutte le frazioni del comune, per rendere omaggio ai caduti della Prima guerra mondiale e di tutte le guerre. Alle 8.45 verrà prima deposta una corona al monumento ai caduti di Badia, davanti al cimitero, poi le celebrazioni continueranno al comitato paesano. A seguire, alle 9.30, la cerimonia si sposterà ad Altopascio, al monumento di piazza Gramsci. Sempre in centro paese verrà deposta una corona anche alla chiesa di San Rocco, in piazza Umberto. Alle 10.15 il ritrovo è a Spianate, nel parco della rimembranza e poi al cimitero. Infine, alle 11, sarà la volta di Marginone con la deposizione delle corone al monumento di piazza Matteotti e al cimitero.

L’intera mattinata sarà accompagnata dal Corpo musicale “G. Zei”. Saranno presenti le associazioni combattentistiche del territorio.