Alta visibilità per l’attraversamento pedonale in viale Europa in località Masini

CAPANNORI – Da ieri (venerdì) l’attraversamento pedonale situato sul viale Europa in località ‘Masini all’incrocio con via dei Bocchi a Lammari è diventato ad alta visibilità grazie all’installazione di un impianto di illuminazione a led che proietta un fascio di luce sull’intero attraversamento.

Ieri sera il sindaco Luca Menesini e l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo hanno sperimentato l’attraversamento pedonale luminoso verificando come adesso sia altamente visibile anche di notte.

“Questo intervento realizzato nell’ambito del progetto ‘Strade sicure’ si è reso necessario poiché questo passaggio pedonale si trova in prossimità di un incrocio che è piuttosto trafficato ed è situato in una zona dove sono presenti varie attività commerciali ed abitazioni – spiega l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. L’attraversamento pedonale luminoso garantirà adesso una maggiore sicurezza per i pedoni durante le ore notturne. E’ intenzione dell’amministrazione comunale mettere definitivamente in sicurezza questa zona attraverso la realizzazione di una rotatoria che regoli in maniera migliore e più sicura il transito all’incrocio del viale Europa con via dei Bocchi e via San Cristoforo. Attualmente stiamo valutando la realizzazione di altri interventi di miglioramento della visibilità degli attraversamenti pedonali presenti sul territorio anche sulla base delle segnalazioni che pervengono all’amministrazione da parte dei cittadini”