Alropascio: nuovi marciapiedi a Michi e interramento delle linee elettriche

ALTOPASCIO – Partiranno in autunno i lavori per realizzare il nuovo percorso pedonale in sicurezza in località Michi, nel comune di Altopascio. Un intervento voluto dall’amministrazione D’Ambrosio per dotare il centro abitato, attualmente sprovvisto di marciapiede, di un’opera che possa garantire la fruibilità pedonale e la sicurezza dei cittadini di via del Ponte alla Ciliegia. Per farlo, il Comune ha partecipato al bando della Regione Toscana dedicato alla proprio alla sicurezza stradale e ha ottenuto 47.500 euro. La parte restante per arrivare alla cifra necessaria di 95mila euro è stata stanziata dall’amministrazione comunale nell’ultima variazione di bilancio, che porta le opere pubbliche in tre anni a oltre 8 milioni di euro. Ma non è tutto: oltre al nuovo marciapiede, infatti, il Comune è in contatto Enel per procedere con l’interramento delle linee dell’energia elettrica a Michi, dove ancora oggi ci sono i pali in cemento e i fili a vista.

<<Opere necessarie per il territorio, che rappresentano opportunità concrete per garantire una maggiore sicurezza stradale e migliorare sensibilmente la viabilità dei mezzi e la mobilità delle persone>>. È questo il commento dell’assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci. <<Le risorse ottenute con il bando regionale ci permetteranno di realizzare i marciapiedi in via del Ponte alla Ciliegia, a Michi, un centro abitato vissuto e frequentato. La strada, inoltre, è trafficata, quindi il percorso pedonale garantirà ai cittadini di muoversi in sicurezza. Con Enel, invece, abbiamo avviato un percorso per interrare le linee elettriche, sempre a Michi: non è solo una questione di sicurezza, che ovviamente è importante e prioritaria, per noi è anche un modo per migliorare il decoro della zona, togliendo i vecchi pali di cemento e generando una maggiore cura. Grazie allo stesso bando regionale sarà inoltre possibile intervenire anche sulla via Provinciale Romana per risolvere alcune criticità: qui, infatti, oltre agli spartitraffico, si prevede di realizzare anche l’illuminazione lungo il tratto di strada che collega via Diaccio al centro abitato del Turchetto sulla Romana stessa>>.