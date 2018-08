‘Alpi Apuane in festa’ compie 15 anni con un’edizione ricca di eventi

CAREGGINE – Sarà un’edizione da ricordare quella di quest’anno. “Alpi Apuane in festa” compie infatti 15 anni e il compleanno sarà di quelli con il botto visto che gli organizzatori hanno voluto celebrarlo con un grande spettacolo pirotecnico musicale sabato 18 agosto alle 23.30.

Ma gli appuntamenti della tradizionale festa delle Apuane saranno davvero tanti e per tutti i gusti. Una due giorni, sabato 18 e domenica 19 agosto, per grandi e piccini con spettacoli, musica, buon cibo in una cornice paesaggistica straordinaria come quello dell’altopiano di Careggine.

La manifestazione è promossa dal Comune di Careggine, dalla Provincia di Lucca, dall’Unione Comuni Garfagnana e dal Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Sabato 18 alle 17 imperdibile il “Palio di Tiro della Forma”; uno dei momenti più significativi della manifestazione. Una Sfida spettacolo con forme di formaggio da 30 Kg lanciate lungo le strade del borgo. Una tradizione quella del lancio del formaggio che affonda le sue radici in epoca medioevale e che ancora oggi a Careggine entusiasma e incuriosisce. Il palio sarà aperto dall’esibizione del gruppo folclorico “La Muffrina” di Camporgiano con musiche e balli della più autentica tradizione garfagnina.

Al termine spazio alla gastronomia con l’attesa “Cena con gli streghi”: suggestiva passeggiata gastronomica nel caratteristico borgo. Grazie ad una sapiente animazione la cena sarà animata da momenti davvero divertenti: il sabba delle streghe, gli scherzi dei buffardelli e la processione per scacciare il “Macconeccio” folletto che la leggenda racconta vivere proprio nei boschi di Careggine.

Alle 22.30 la strega aprirà lo spettacolo pirotecnico con l’incendio del campanile che continuerà accompagnato dalla musica nella splendida terrazza della “Porta al Colle” di fronte allo scenario delle magnifiche Apuane.

Domenica 19 gli amanti della montagna potranno recarsi in escursione sul Monte Sumbra accompagnati dalle guide del CAI Sezione Garfagnana (informazioni e prenotazioni: 328 9025974). Alle 9.30 ci sarà la consueta gara podistica su strada “15° Trofeo Comune di Careggine” che con partenza dal suggestivo borgo di Isola Santa si snoderà per tutto il territorio comunale fino ad arrivare nella piazza principale di Careggine.

Il pomeriggio della domenica sarà intensissimo di appuntamenti. Ci saranno il mercatino del prodotto tipico e dell’artigianato, gli stand promozionali, il mercato di “Campagna Amica” curato dalla Coldiretti, la fiera di generi vari e alcune mostre l’arte. Il tutto accompagnato dalla musica dei “cantastorie” Ugo e Fabrizio.

I bambini poi saranno i veri protagonisti nel “Paese delle Meraviglie”: circo di strada, spettacoli, pop corn, zuccero filato, animazioni, gonfiabili e spettacolo di bolle di sapone … tutto completamente gratis. Possibilità inoltre, per i più golosi, di assaporare i famosi “Necci di farina di castagne” realizzati con la “Neccitrice”.

«Quindici anni fa decidemmo – dichiara il sindaco Mario Puppa – di dedicare una grande festa alle Alpi Apuane, i suoi paesaggi, le sue tradizioni, i suoi prodotti. Una festa piena di gioia e di allegria per ringraziare tutti coloro che si ostinano a vivere in montagna. Sono stati 15 anni di grandi successi che hanno permesso di rendere l’appuntamento di fine estate un momento atteso e ormai tradizionale. Il mio ringraziamento va ai tanti volontari che hanno collaborato in questi anni senza i quali niente sarebbe stato possibile».