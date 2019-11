All’Urp di Massarosa tutte le info per il corso di formazione “Verso Mare”

MASSAROSA – Corsi di formazione gratuiti per ragazzi diplomati. Sono quelli avviati dall’agenzia formativa Per.Corso di Lucca e finanziati dal Fondo Sociale Europeo della Regione Toscana.

L’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) di Massarosa si è attivato per avere a disposizione tutto il materiale per dare informazioni a chi è interessato.

Obiettivo del corso “Verso Mare” è quello di fornire la qualifica di “Tecnico delle attività di ideazione e gestione di attività ricreative e culturali, organizzazione del tempo libero e accoglienza del cliente”.

Si tratta di un corso di formazione completamente gratuito destinato a ragazzi inattivi, disoccupati o inoccupati in possesso di istruzione secondaria superiore (o in alternativa con tre anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento). Il progetto della durata di 12 mesi riguarderà 24 i ragazzi per 600 ore di lezione suddivise in 360 ore in aula e 240 in azienda per stage. I corsi saranno ospitati nella sede dell’alberghiero di Viareggio in via Trieste 25.

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 4 novembre. Per info ci si può rivolgere anche all’Urp di Massarosa aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 (0584.979229)