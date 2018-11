All’ostello “La Salana” di Capannori apre il punto Joelette per escursioni accessibili a tutti sui sentieri

CAPANNORI – Una carrozzella inclusiva che, grazie a speciali accorgimenti, permette a persone con disabilità o difficoltà motorie di percorrere sentieri e strade sterrate. E’ questa la joelette che, grazie all’impegno del Comune di Capannori, dell’associazione Aeliante e del Cai sezione di Lucca, da ieri (sabato 10 novembre) viene messa a disposizione dei cittadini e di coloro che vogliono compiere escursioni nei 200 chilometri della rete sentieristica del territorio o su altre strade sterrate.

All’ostello “La Salana” in via del Popolo a Capannori nasce infatti il primo Punto Joelette della Piana di Lucca, che è stato presentato oggi (sabato) davanti a molte persone dal sindaco Luca Menesini, dal presidente dell’associazione Aeliante, Luciano Di Gino e dal presidente del Cai sezione di Lucca, Giulio Godi. Fra il pubblico erano presenti anche la giunta e la consigliera comunale Silvana Pisani.

“Con l’apertura di questo punto Capannori conferma la propria vocazione di territorio fruibile e aperto a tutti – ha dichiarato il sindaco, Luca Menesini -. Da tempo l’amministrazione comunale è impegnata nella realizzazione di progetti che mettono al centro l’accessibilità e la fruibilità. La joelette si inserisce proprio in questo percorso, ossia dare l’opportunità a persone con disabilità di apprezzare ancor di più bellezze del nostro territorio come i sentieri. Ringrazio vivamente l’associazione Aeliante e il Cai sezione di Lucca che hanno strettamente collaborato con noi per mettere a disposizione questo mezzo”.

La joelette ha una sola ruota, con sospensione e freno, ed è tenuta da due accompagnatori mediante appositi bracci sul davanti e sul dietro. In escursione è condotta da almeno tre accompagnatori: il terzo – e se necessario un quarto – si aggiunge ai due principali per contribuire a trainare la carrozzella mediante una fune nei tratti di maggiore pendenza in salita.

La joelette diventa quindi un nuovo servizio da aggiungere nelle varie offerte di escursione sul territorio. Per utilizzarla sarà necessario prenotarla contattando l’ostello “La Salana” (www.ostellolasalana.it , tel 339/7237912).

Proprio per conoscere in maniera pratica la joelette, domenica 18 novembre con ritrovo alle ore 9 all’ostello si svolgerà un’escursione guidata sul sentiero 13, un anello da Segromigno in Monte a San Pietro a Marcigliano (circa 5km, durata circa 2 ore). Per informazioni e per partecipare: segreteria del sindaco telefono 0583428335, sindaco@nullcomune.capannori.lu.it