Allerta meteo: situazione sotto controllo a Porcari

PORCARI – Stamani alle 8.30 si è riunito il CESI (Centro Situazioni Comunale, che raggruppa Protezione Civile, Croce Verde e Polizia Municipale) per fare il punto sull’allerta ancora in corso (terminerà alle 12) e rispetto agli interventi svolti durante la notte dalle due due squadre che si sono alternate sul territorio, composte da Polizia Municipale e Croce Verde di Porcari.

Al momento non si segnalano emergenze particolari. I fossi non hanno mai superato i livelli di guardia e si registrano solo alcuni piccoli smottamenti sul rio Fossanuova. Non ci sono state segnalazioni da parte dei cittadini al numero di emergenza che era stato comunicato attraverso l’Alert System.

È in corso un sopralluogo sul Fossanuova per fotografare la situazione e redigere un report da inviare a Consorzio di Bonifica e Genio Civile di Pisa, che per conto della Regione Toscana si occupa della manutenzione dei canali.

Nella serata di ieri era stata posizionata la stazione di pompaggio sul rio Rietto, ma per fortuna non è stato necessario farla entrare in azione.