Allerta meteo arancione con rischio di forti temporali: paura per la Notte Bianca

LUCCA – Alle 12.58 di oggi (sabato 25 agosto) è stato emesso dal Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana un avviso di criticità che prevede allerta arancione per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore su tutto il territorio della Toscana settentrionale e sulla costa, compreso tutto il territorio provinciale di Lucca dalle ore 21.00 di questa sera fino alle ore 13.00 di domenica 26 agosto. Paura per la Notte Bianca che coinvolgerà tutto il centro città con feste e musica stasera 25 agosto.

TEMPORALI FORTI: peggioramento dalla sera di sabato con possibilità di forti temporali sulle zone di nord-ovest e su tutta la costa; fase più acuta tra la notte e la mattina di domenica, con possibilità di fenomeni diffusi e di forte intensità su gran parte della regione; in seguito rapida cessazione dei fenomeni nella seconda parte di domenica. I fenomeni, anche di forte intensità e accompagnati da colpi di vento e grandinate, potrebbero risultare persistenti (1-2 ore) in particolare sulla costa e sulle zone di nord-ovest. Cumulati possibili: significativi su costa e zone di nord-ovest, poco significativi altrove. Cumulati puntuali: elevati, possibili molto elevati sulle zone costiere e sulle zone di nord-ovest.

VENTO FORTE: Libeccio in intensificazione sulla costa, fino a forte in serata. Domani, domenica, in mattinata ancora vento forte occidentale, in rapida rotazione ai quadranti settentrionali e in progressiva attenuazione. http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico