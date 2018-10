Allerta gialla per forti temporali e rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte

LUCCA – Alle 12.33 di oggi (mercoledì 10 ottobre) è stato emesso dal Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana un avviso di criticità che prevede allerta gialla per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore su tutte zone della fascia costiera toscana dalle ore 00.00 fino alle ore 23,59 di giovedì 11 ottobre.

LE PREVISIONI – Oggi, mercoledì, prevalenza di alta pressione con flusso sciroccale su Tirreno e Ligure. Modesta instabilità durante le ore centrali della giornata. Giovedì 11 si avvicina una zona di bassa pressione tra Corsica e Sardegna con interessamento delle zone costiere e arcipelago.

PIOGGIA: Oggi, mercoledì, durante le ore centrali della giornata possibili rovesci sparsi sulle zone interne con cumulati medi e massimi non significativi. In serata attese precipitazioni a carattere di rovescio in arcipelago con cumulati massimi fino a 15-20 mm circa. Domani già nottetempo attese precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale in arcipelago, fascia costiera e zone adiacenti. Tendenza a esaurimento dei fenomeni in serata. Cumulati medi attorno a 15-20 mm; cumulati massimi fino a 80 mm circa (più probabili in arcipelago). Intensità oraria fino a 40 mm/h. Su porzioni limitate di territorio i cumulati medi tenderanno a coincidere con i massimi. Sulle aree suddette si segnala anche una bassa probabilità di fenomeni molto forti con cumulati molto superiori rispetto a quelli indicati.

TEMPORALI: Giovedì 11 possibilità di temporali forti in arcipelago, fascia costiera e zone adiacenti. Possibili colpi di vento e grandinate.