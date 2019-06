Alle Officine Garibaldi Maurizio de Giovanni presenta il libro “Le parole di Sara”

SERAVEZZA – Mercoledì 12 giugno, alle 21, alle Officine Garibaldi Maurizio De Giovanni incontrerà i suoi lettori per parlare del suo ultimo libro “Le parole di Sara”, che dà seguito alle vicende introdotte lo scorso anno con l’uscita di “Sara al tramonto”.

La protagonista del volume è un personaggio misterioso. Grigia signora che si muove nella periferia di Napoli, Sara fa del suo anonimato il punto di forza per comprendere il linguaggio non verbale del mondo che la circonda. In questo secondo capitolo della serie, la donna dovrà aiutare la collega di sempre, Teresa, con l’aiuto del goffo ispettore Davide Pardo e della compagna del figlio, Viola.

La presentazione, coordinata dalla giornalista Chiara Cini, prevede anche la lettura di un brano scelto dall’autore, tratto dal prossimo libro in uscita “Il pianto dell’alba. Ultima ombra per il Commissario Ricciardi”. A seguire De Giovanni sarà disponibile ad autografare le copie (che saranno acquistabili negli spazi di via Gioberti).

Aspettando l’autore sarà possibile consumare, dalle 19.45, un aperitivo nel rinnovato “Coffi bar” delle Officine. Il costo è 10 euro e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a biblioteca@nullofficinegaribaldi.it o telefonando allo 050 8068970.

A presentare Maurizio De Giovanni è la Libreria Fogola.