All’Agorà torna “Carta d’Epoca”, al via l’undicesima edizione

LUCCA – Torna per l’undicesima edizione Carta d’Epoca, la mostra mercato del libro e della stampa antichi. Trenta librai, antiquari specializzati, esperti di stampe e incisioni antiche provenienti da tutta Italia sabato 20 e domenica 21 ottobre trasformeranno il chiostro e le sale del Centro culturale Agorà in una vasta esposizione di volumi, libri, incunaboli, cinquecentine, xilografie, incisioni, prime edizioni, legature antiche, mappe, documenti, cimeli, cartoline e fotografie antiche. Uno degli appuntamenti bibliofili più attesi da collezionisti o semplici amanti della cultura e delle immagini del passato, che avranno modo di curiosare fra grandi e piccoli capolavori da sfogliare, toccare e conoscere, aiutati da operatori esperti e qualificati. L’evento che si colloca fra le maggiori manifestazioni librarie italiane affianca con successo da undici anni il Mercato Antiquario, rinnovando l’importante tradizione lucchese per il settore.

“Carta d’Epoca dimostra come si possa fare cultura e offerta turistica qualificata con una manifestazione che valorizza un complesso monumentale dell’ex convento dei Servi, oggi adibito a biblioteca civica, aggiungendo interesse al mercato antiquario stesso – ha dichiarato l’assessore allo sviluppo economico Valentina Mercanti – Lucca è uno dei centri mondiali della carta: avere una manifestazione tematica dedicata alla carta antica non può che rafforzare questo rapporto cosi profondo e attuale. Grazie dunque a quanti hanno contribuito in questi anni all’organizzazione di una manifestazione così preziosa”.

La mostra mercato sarà aperta al Centro Culturale Agorà sabato 20 ottobre dalle ore 10 alle ore 19 e domenica 21 ottobre dalle ore 9 alle ore 18 con ingresso libero

l’inaugurazione ufficiale con le autorità avverrà di sabato 20 ottobre alle ore 12