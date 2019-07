Alla Versiliana dei Piccoli va in scena La bella addormentata nel bosco

MARINA DI PIETRASANTA – Prosegue con grandissimo successo e con eventi sempre da tutto esaurito, il cartellone di spettacoli promosso e organizzato per “ La Versiliana dei Piccoli” da Fondazione Versiliana e Fondazione Toscana Spettacolo con la Consulenza Artistica de Lo Studio Martini. Giovedì 25 luglio alle 18.30 sarà in scena un nuovo spettacolo, La bella addormentata nel bosco di Enrico Spinelli con i burattini di Roberta Socci, produzione dei Pupi di Stac.

La celeberrima fiaba, scritta da Perrault alla fine del ‘600 è interpretata dai burattini (questa volta eccezionalmente senza gambe) è ambientata in un grande castello pieno di torri, terrazzi, spalti e stanze segrete. Il Re e la Regina insieme a molti servitori, Berto e Faustina assistono alla vicenda e interagiscono con il pubblico dei bambini sdrammatizzando le scene più paurose e emozionanti. Non mancano le Fate buone e la Fata cattiva, il Principe a cavallo e la vecchia tessitrice con il fuso, così come non manca un’ultima inattesa emozione prima del necessario lieto fine. Biglietto euro 5,00 presso la biglietteria della Versiliana ( tel 0584 265757 www.versilianafestival.it )

Presentando all’ingresso dello spazio bambini il biglietto dello spettacolo del giorno, si potrà accedere alle attività con un biglietto ridotto del costo di 1,00 €.

Lo spazio bambini ospiterà anche come di consueto, a partire dalle 17:00, i laboratori creativi e artistici con tempere, pennarelli e matite per dar libero sfogo alla propria fantasia, oltre all’”angolo morbido” per i piccolissimi.

Per info WhatsApp: 3292391694