Alla Scuola IMT un incontro con esperti europei sulle opportunità di lavoro nelle istituzioni comunitarie

LUCCA – Diventare un’analista socio-economico, occuparsi di comunicazione, lavorare come giurista o esperto del settore finanziario. Questi e molti altri sono i profili che ogni giorno le istituzioni europee cercano sul mercato di lavoro per incrementare i loro staff. Ma come ci si inserisce in quel mercato? La Scuola IMT Alti Studi Lucca organizza un incontro con esperti di quelle stesse istituzioni per capire e approfondire quali sono le possibilità di carriera all’interno dell’Unione. “Shaping Europe together” (“Dare forma all’Europa insieme”) coinvolge allievi, docenti, esperti di tutoraggio e rappresentanti della Commissione Europea con l’obiettivo di fornire agli studenti una panoramica completa su quelle che sono le opportunità di lavoro all’interno delle istituzioni europee, dove c’è grande richiesta di figure specializzare di alto profilo.

L’incontro si terrà lunedì 10 dicembre alle 14:30 in Cappella Guinigi e nasce dalla collaborazione tra le università partner del progetto Tour4EU, nell’ambito del progetto E-Cubed, lanciato da Scuola IMT e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e che mira a supportare e guidare gli studenti che si apprestano a diplomarsi alle due Scuole di alta formazione nel loro approccio al mondo del lavoro.

Tra le attività di career mentoring proposte dalla Scuola IMT c’è l’orientamento al percorso professionale all’interno delle istituzioni europee. Da qui l’idea di dedicare una conferenza all’approfondimento delle possibilità di carriera a Bruxelles e nelle istituzioni Ue nelle lobby o nelle sedi di rappresentanza istituzionali, alla quale partecipano esperti del calibro di Simona Costa, responsabile di Tour4EU (Tuscan Organisation of Universities and Research for Europe, associazione senza fini di lucro) che ha l’obiettivo di favorire le sinergie tra i sette atenei toscani e la Regione intensificando gli scambi di tutto il sistema regionale sui temi europei) ed Enrico Mayrhofer, dell’Ufficio di collegamento con le istituzioni Ue a Bruxelles della Regione Toscana. Con loro, in videoconferenza da Bruxelles, parleranno Alessandra Luchetti, capo dell’Excellent Science Department della Commissione Europea, Michele Colucci, dell’European Personnel Selection Office (ufficio per la selezione del personale) della Commissione e Alessia Cogliandro, capo dell’ufficio belga del gruppo Aboca.

“Shaping Europe together” è il primo evento organizzato da Tour4EU in sinergia con gli atenei toscani. A esso faranno seguito ulteriori iniziative nei prossimi mesi.