Alla scuola IMT otto assegni di ricerca post dottorali dalla Regione Toscana

LUCCA – La Scuola IMT si è aggiudicata otto assegni di ricerca post dottorali partecipando al bando regionale “100 assegni per la cultura”, per un totale di quasi mezzo milione di euro. L’iniziativa, altamente competitiva, che prevedeva il partenariato tra un istituto universitario e un ente di cultura (archivi, musei biblioteche ecc.), è una delle più consistenti occasioni di finanziamento in ambito culturale promosse negli ultimi anni. L’azione mira da un lato a favorire il dialogo tra università e istituti di cultura, dall’altro a incrementare le occasioni lavorative nell’ambito del patrimonio culturale.

La Scuola IMT ha vinto con la proposta Futura, un programma di ricerca articolato in tre progetti: due sono dedicati rispettivamente ai Musei Nazionali di Palazzo Mansi (responsabile Emanuele Pellegrini) e di Villa Guinigi (responsabile Maria Luisa Catoni) e nascono da un accordo già siglato dalla Scuola IMT con il Polo Museale della Toscana per la programmazione culturale e l’analisi d’impatto dei due Musei; un terzo progetto riguarda la redazione del piano della cultura della città di Pistoia (responsabile Lorenzo Casini).

Si tratta di un importante riconoscimento per la Scuola IMT e per il corso dottorale in Analisi e Management del Patrimonio Culturale (AMCH). In particolare i due progetti relativi ai musei nazionali, che si iscrivono nella più ampia collaborazione tra Scuola IMT e Polo Museale della Toscana, ha potuto contare sul sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

<<Siamo grati alla Regione Toscana e felici di questo finanziamento che permette di sviluppare ulteriormente il rapporto di collaborazione con importanti istituzioni culturali del nostro territorio>> – ha detto il Direttore della Scuola IMT, Prof. Pietro Pietrini.