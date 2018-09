Alla scuola calcio Inter la “free week” aperta a tutti i bambini

LUCCA – Il grande calcio a Lucca fa rima con Inter Fc. Imperdibile opportunità per tutti i piccoli aspiranti giocatoridel domani: la Scuola calcio Inter, con base al centro sportivo Sandro Vignini diLucca, aprirà per una settimanale proprie porte a tutti i bambini che avranno voglia di mettersi in gioco e provare questa realtà che fa parte della galassia legata al Tau Calcio Altopascio.

La “Free week”, questo il nome dell’iniziativa, si terrà al centro sportivo Vignini da lunedì 10 a domenica 16 settembre con una serie di iniziative curate dai tecnici formati dalla società nerazzurra e rivolte ai ragazzi nati nel 2011, 2012 e 2013. Gran finale sabato 15 settembre con l’open day curato direttamente dai dirigenti dell’Inter e domenica 16 con l’amichevole.

Durante la settimana, i ragazzi avranno la possibilità di provare gratuitamentegli allenamenti della Scuola calcio Inter: martedì 11e giovedì 13 settembre, inoltre,ci sarà la seduta guidata direttamente da Nicola Gennazzani, responsabile tecnico della Scuola calcio.

Sabato 15 settembreinvece, dalle 11 alle 12.15 in programma un open dayche concluderà in grande stile la Free weekcon la possibilità per i ragazzi di mettere in campo tutto quello che hanno imparato durante la settimana e confrontarsi direttamente con gli istruttori nerazzurri.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0583 216051 o 333 4994125 oppure inviare una mail a scuolacalciointer@nulltaucalcioaltopascio.it.