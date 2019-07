Alla Rassegna L’Altra Villa il concerto per pianoforte e violino con il Duo Sabatini Rugani

FORTE DEI MARMI – La rassegna “L’Altra Villa”, promossa da Villa Bertelli, presenta il concerto per pianoforte e violino con il Duo Sabatini Rugani, con Daniele Sabatini e Simone Rugani. L’evento è in programma domenica 21 luglio alle 21.30 nella Sala Ferrario a Villa Bertelli, Forte dei Marmi. Nato nel 2013, durante master class Campus delle Arti con l’Ars Duo di Roma, il Duo si esibisce nei teatri e sale concerto in Italia e in Europa. A Villa Bertelli propone una suggestiva performance del suo repertorio. Ingresso a pagamento, 10 euro.

BIOGRAFIE:

Il duo Sabatini-Rugani (composto da Simone Rugani al pianoforte e Daniele Sabatini al violino) si è formato nel 2013 durante la masterclass Campus delle Arti con l’Ars Duo di Roma. Da subito, i due giovani artisti hanno iniziato l’attività concertistica, esibendosi in teatri e sale da concerto in Italia e in Europa. Tra queste ricordiamo Villa Contarini (Piazzola sul Brenta, PD) nell’ambito della Festa della Musica Attiva; Palazzo Braschi, Villa Torlonia, Teatro Due e il Teatro di Marcello (Roma); Palazzo Cavagnis (Venezia). Hanno suonato, inoltre, per numerose stagioni, tra cui: Classica sul Tevere, Roma 3 Orchestra, Monferrato Classic Festival, Maggio della grande musica di Cantù, Torino Chamber Music Festival, Festival Internazionale di Musica da Camera di Campagnano, Associazione Carlo Capra di Chiari (BS), la prima edizione del Lunigiana International Music Festival e AsiagoFestival, dove si sono esibiti anche in quartetto con il violoncellista Claudio Pasceri e il violista Duccio Beluffi.

Nell’ambito del festival itinerante, collegato al Campus delle Arti e grazie al patrocinio del Ministero degli Esteri, hanno avuto la possibilità di suonare presso il Royal College of Music di Stoccolma-Edsberg Slott (SWE), la Cattedrale di Glasgow (GB) e per la Edinburgh Society of Musicians. Si sono perfezionati con Konstantin Bogino, Roberto Galletto, Marian Hahn, e Benjamin Schmid e hanno seguito un corso annuale presso l’AimRoma con l’Ars Duo (Marco Fiorentini e Laura Pietrocini).

Nel marzo 2018 hanno vinto il II premio (con primo premio non assegnato) all’VIII International Stasys Vainiūnas Chamber Music Competition di Vilnius, uno dei concorsi di musica da camera più importanti d’Europa.

Ad agosto 2018 sono stati ammessi a partecipare alla masterclss ISA organizzata dall’Università di Vienna, durante la quale si sono perfezionati con Evgenia Epshtein, Patrick Jüdt, Peter Nagy, Petr Prause, Vida Vujic, Johannes Meissl, Jan Talich, Avedis Kouyoumdjian, risultando vincitori del concorso interno per la migliore esecuzione di un brano di Gottfried von Einem ed esibendosi alla ORF Funkhaus di Vienna.

In Ottobre 2018 hanno vinto il II premio (con primo non assegnato) al XLII Concorso di Musica da Camera “Francesco Cilea” di Palmi, vincendo anche il Premio del Pubblico, mentre nel Maggio 2019 sono vincitori del Primo Premio e Avos Chamber Music Project Prize al Concorso Internazionale Città di Magliano Sabina e del Primo Premio al concorso CIMP di Pesaro.

Sono recentemente risultati una delle tre formazioni italiane vincitrici del bando “Giovanni Guglielmo” indetto dal CIDIM e dagli Amici della Musica di Padova, esibendosi nel marzo 2019 presso la prestigiosa Sala dei Giganti di Padova in un programma dedicato a musiche di compositori italiani.

Nel dicembre 2017 e maggio 2019 si sono esibiti a New York, in dei recital per la Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University, l’Istituto Italiano di Cultura e il Consolato Lituano.

Molto attivi nella musica contemporanea, nell’anno 2019 hanno frequanto il corso di alto perfezionamento attivato dal Divertimento Ensemble e finalizzato all’esecuzione e registrazione dell’integrale delle opere di Mauricio Kagel sotto la guida di Maria Grazia Bellocchio.

Il duo svolge anche attività di beneficenza per AFCECO, associazione internazionale per l’aiuto di bambini Afghani.

Simone Rugani, nato nel 1993 e diplomatosi a 17 anni con il massimo dei voti sotto la guida della prof.ssa Nadia Lencioni, si è esibito in festival in Italia e all’estero (tra cui si ricorda l’ “Aurora Star Music Festival” 2012 (SWE) con i maestri Urban Agnas e Jonas Bylund).

vincitore del primo premio assoluto al 26° Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga” e del Concorso Nazionale “Nuova Coppa Pianisti d’Italia” (4a edizione) di Osimo.

Ha inoltre inciso un cd/dvd di musiche del compositore Cesare Galeotti e un cd con musiche di Debussy e Stravinsky per Musikstrasse, premio vinto nell’ambito del “Campus delle Arti” 2013.

Tra i maestri di cui ha seguito masterclass si ricordano Fabrizio Datteri, Aquiles delle Vigne, Mats Widlund, Pasquale Iannone, Boris Berman, Pavel Gililov, Gustav Kuhn e Pier Narciso Masi.

Particolarmente impegnato nella musica da camera, suona regolarmente in duo col flautista Francesco Gatti e ha collaborato come pianista alle masterclass di maestri del calibro di Alexander Chaushian, Claudio Montafia, Luciano Tristaino, Paolo Taballione. Si è esibito inoltre in duo con il famoso thereminista Thorwald Jørgensen.

Ha conseguito con il massimo dei voti il master di secondo livello in pianoforte presso il conservatorio “Pollini” di Padova con il maestro Konstantin Bogino e si è perfezionato, presso l’AimRoma, con Laura Pietrocini.

Daniele Sabatini. Nato a Roma nel 1995 ma cresciuto in Australia, ha iniziato a Melbourne, a 7 anni, lo studio del violino, sotto la guida della prof.ssa Toni Robson e conseguendo, nel 2009, la Graduation presso la Suzuki Talent Education of Australia.

Nel 2010 è stato selezionato per suonare allo “Showcase Concert” del Suzuki Autumn Festival di Melbourne e, nello stesso anno, come solista per il Suzuki Grand Annual Concert nell’Opera House di Sydney.

Sempre nel 2010 si è trasferito a Roma, dove ha intrapreso il corso di alto perfezionamento con Marco Fiorentini presso l’AimRoma.

Si è esibito più volte in quintetto con musicisti del calibro di Ilya Grubert, Oliver Kern, Konstantin Bogino e Mikhail Zemtsov.

A settembre 2017 si è laureato presso il Conservatorio Santa Cecilia sotto la guida del maestro Maurizio Pepe con la votazione di 110, lode e menzione d’onore.

Ha suonato in diverse formazioni musicali, collaborando con direttori di fama internazionale come Justin Freer ed Ennio Morricone. Si è inoltre perfezionato con Benjamin Schmid, Jan Bjoranger, Felix Ayo e Sergey Girshenko.