Alla Mostra Internazionale dell’Artigianato arrivano gli artigiani di Lucca

LUCCA – Una vera e propria rivoluzione è quella che riguarderà l’edizione 2019 della Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze. Un cambiamento radicale rivolto all’estrema qualità del prodotto presentato all’interno della Fortezza da Basso in occasione della sua 83esima edizione dedicata a Leonardo da Vinci.

Con questi cambiamenti gli organizzatori della Fiera sono venuti a cercare i migliori fra i nostri artigiani, affinché anche Lucca possa essere rappresentata fra le eccellenze toscane e italiane.

Una ricerca coordinata da Cna, Confartigianato e Camera di Commercio che si muoverà veloce nel prossimo mese, visto che la Mostra si terrà, quest’anno dal 24 aprile al 1 maggio.

“C’è ancora tanto tempo per poter aderire – hanno assicurato Tamara Ermini e Roberto Foresti dell’organizzazione dell’evento – sia singolarmente, che coordinandosi in più attività”.

I cambiamenti in atto vanno dal nome, al lay out, ma soprattutto alle merceologie che saranno presenti.

“Abbiamo voluto fare una selezione rigorosa, scegliendo gli artigiani che si distinguono per la loro creatività e bravura – continuano – eliminando attività che non rappresentavano adeguatamente il mondo della manualità del nostro Paese. Per andare in questa direzione abbiamo anche cambiato gli stand e dato precise indicazioni agli standisti su come esporre i prodotti. Questo anche per gli artigiani che vengono da varie parti del mondo”.

Cambierà sostanzialmente anche il padiglione internazionale, così come non ci saranno più le catene alimentari presenti gli scorsi anni. “Novità anche per la parte relativa al cibo – dicono ancora gli organizzatori – che vedrà la presenza dei produttori doc o dop. E nella food court ci saranno ristoranti di qualità rigorosamente selezionati”.

Da Lucca gli organizzatori si aspettano una presenza importante e rispondente alla qualità dei prodotti che vengono creati sul nostro territorio.

“Per la Cna – ha detto Andrea Giannecchini presidente provinciale dell’associazione – la Mostra è un’importante vetrina per i prodotti dei nostri artigiani. Sebbene ci sia poco tempo quest’anno per un’azione coordinata, avremmo piacere di riuscire a portare a Firenze il meglio del territorio provinciale”.