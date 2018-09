Alla Fondazione Ragghianti 8 e 22 settembre workshop a cura di Isabella Ghilarducci nell’ambito della mostra “Per sogni e per chimere”. Giacomo Puccini e le arti visive

LUCCA – Insieme per sogni e chimere…? è il titolo del workshop condotto da Isabella Ghilarducci, formatrice in apprendimento cooperativo, che si terrà alla Fondazione Ragghianti sabato 8 settembre e che verrà riproposto sabato 22 settembre, nell’ambito della mostra “Per sogni e per chimere”. Giacomo Puccini e le arti visive.

Il laboratorio propone un insolito approccio per condividere le percezioni e le emozioni della visita alla mostra, proponendo ai partecipanti alcune strutture-gioco che agevolano in maniera divertente la socializzazione e fanno emergere piccoli feedback sul tema. A tal fine, durante la visita saranno condivise sensazioni e opinioni in modo libero seguendo la metodologia del cooperative learning che permette un’interazione divertente e non giudicante.

Il laboratorio è aperto a partecipanti di ogni età per un massimo di 20 persone e si svolgerà dalle 16:30 alle 17:30. La partecipazione è gratuita (previsto il solo biglietto d’ingresso intero o ridotto alla mostra, gratuito per bambini e studenti) ed è vivamente consigliata la prenotazione. E-mail: info@nullfondazioneragghianti.it | tel. +39 0583 467205 | Info www.fondazioneragghianti.it