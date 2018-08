Alla coppia Biagi-Pardini dei bagni ‘Giovanna’ e ‘Firenze’ il titolo di ‘Bagnini dell’anno’

FORTE DEI MARMI – Sole pieno e cielo terso, mare perfetto e tante, tantissime persone ad assistere sul Pontile e sul bagnasciuga: questo lo scenario nel quale si sono svolti “Baby Watch” e “Save a Life”, i due eventi all’insegna della sicurezza in mare, sostenuti e patrocinati dall’Amministrazione comunale e dall’Unione Proprietari Bagni.

Un doppio appuntamento coinvolgente, che ha richiamato amici, parenti e curiosi su entrambi i lati del Pontile. Dalla parte di levante “Baby Watch”, organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, che ha coinvolto tutti i bambini che hanno partecipato al centro estivo Forte Campus 2018, grazie anche alla collaborazione di Società Nazionale Salvamento sez. Forte dei Marmi e Viareggio Mare, Compagnia della Vela, Associazione Sub Versilia Forte dei Marmi, Scuola Cani da Salvataggio Sezione Firenze, Bagni Acali – Arturo, il Comando Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto Viareggio e Ufficio Locale Marittimo Forte dei Marmi, Reparto Elicotteristico Guardia Costiera di Luni, Fondazione Vittorio Veneto, Cooperativa Open Service. Dal lato di ponente, invece, “Save a Life”, la contesa da svolgersi sui pattini di salvataggio, prova a tempo per testare l’abilità e l’esperienza dei guardaspiaggia fortemarmini.

Dai piccoli della scuola dell’infanzia ai ragazzi delle secondarie di primo grado, tutti i giovani partecipanti hanno messo in pratica le operazioni di salvataggio imparate con gli istruttori. E così, alternandosi nel ruolo di “salvatori” e di “pericolanti”, i bambini hanno mostrato a tutti gli spettatori la loro bravura nell’utilizzo dei mezzi per il soccorso in mare; su tutti, i pattini a misura di bambino. Ma oltre ai “bagnini di domani”, è stata anche l’occasione per vedere le simulazioni di particolari tecniche di salvataggio; decisamente apprezzata dal pubblico l’apparizione dell’elicottero della Guardia costiera, deputato alle ricerche dei dispersi in mare, e l’utilizzo dei cani da salvataggio, guidati dal terranova Thor.

Capitolo adulti: Andrea Biagi e Mirco Pardini, degli stabilimenti “Giovanna” e “Firenze”, si sono laureati campioni della seconda edizione di “Save a Life”. Sono loro ad aver impiegato il minor tempo nel percorso creato dagli organizzatori, guadagnandosi così la maglietta ed il titolo di “bagnini dell’anno”. Seconda piazza per il duo composto da Alberto Mattugini e Nicola Laurini, del bagno Angelo, mentre sul terzo scalino del podio sono saliti i rappresentanti di Onda Marina 2, Luca Branchetti e Stefano Giannotti, vincitori del Palio dei Bagni 2018 lo scorso 30 luglio.

A tutti i partecipanti, tuttavia, il plauso dell’Amministrazione comunale, così come i ringraziamenti per la loro attività quotidiana, che consente ai bagnanti di godersi il mare di Forte dei Marmi in tranquillità e sicurezza.