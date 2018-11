Alla Casa del Boia arriva “La Fabbrica di Babbo Natale”

LUCCA – Babbo Natale è lieto di annunciarvi la sua nuova Casa: Casa del Boia LUCCA Proprio così, è in arrivo a Lucca “La Fabbrica di Babbo Natale”, ormai giunta alla sua 8^ edizione.

Un atmosfera magica, in un luogo storico delle Mura di Lucca, in Via dei Bacchettoni, 8 con orario 9:30 – 18:30.

Solo a “La Fabbrica di Babbo Natale i bambini potranno scrivere e spedire direttamente dall’Ufficio Postale di Babbo Natale la loro Letterina, con l’aiuto degli elfi postini che provvederanno a timbrarla ed imbucarla direttamente nella cassetta postale di Babbo Natale. Vieni a visitare La Fabbrica di Babbo Natale, dove i Bambini saranno protagonisti della magia della fabbrica,dove i folletti preparano i giocattoli che Babbo Natale dovrà consegnare a tutti i bambini del mondo, potranno realizzare con le proprie mani, magnifici giocattoli e moltissime idee regalo; assistere a piccoli spettacoli, saranno presenti anche trucca-bimbi.

Per finire non potrà mancare la casa meravigliosa ed accogliente di Babbo Natale, una scenografia unica che immergerà ogni bambino e perché no anche i più grandi in quella che è la più bella atmosfera del Natale.

La Fabbrica di Babbo Natale è una manifestazione che si svolgerà nei giorni 30 Novembre e 1-2-7-8-9 Dicembre 2018. La manifestazione avrà come scopo principale quello di intrattenere nel magico mondo del Natale i più piccoli con laboratori artistici di legno, polistirolo, carta e altri materiali di riciclo.

Babbo Natale riceverà i bambini direttamente in Casa sua, in una magnifica scenografia che renderà il ricordo indelebile.

Babbo Natale, i folletti e tutti i loro amici vi aspettano per vivere un sogno lungo un giorno!!!