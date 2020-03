Alla Biblioteca Statale di Lucca una conferenza con S. E. Paolo Giulietti

LUCCA – La Biblioteca in collaborazione con il Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Lucca Giovedì 5 marzo alle 15,30 organizza la conferenza di Sua Eccellenza Monsignor Paolo Giulietti “Il Pellegrinaggio: incontri e umanizzazione”.

Come dichiarava in un’intervista a Toscana Oggi la passione per il pellegrinaggio di Monsignor Giulietti è nata nel 1989 leggendo le pagine che Famiglia Cristiana aveva dedicato al Cammino di Santiago, dove andò nel ’94 con un gruppo di giovani umbri. Ha poi percorso molti altri cammini in Italia, in Francia, in Terra Santa da cui sono scaturite le sue pubblicazioni tra le quali: A piedi a Gerusalemme, La via di Francesco, La via Lauretana: A piedi da Assisi a Loreto.

Tutte queste esperienze hanno determinato in Monsignor Giulietti la convinzione che il pellegrinaggio sia oggi un efficace strumento di evangelizzazione, oltre che di aggregazione e di crescita personale