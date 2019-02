Alberghiero Marconi: la Provincia pubblica un secondo avviso per cercare una sede per laboratori e cucina

VIAREGGIO – La Provincia di Lucca ha pubblicato un secondo avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di un’ulteriore struttura da affittare per le attività di laboratorio e di cucina e sala da pranzo per garantire la piena operatività di tutte le classi dell’Istituto Alberghiero Marconi di Viareggio.

Le verifiche in sede istruttoria, infatti, sull’unico soggetto proponente hanno evidenziato la mancanza di alcuni requisiti rispetto al primo bando.

Il nuovo avviso è pubblicato sul sito della Provincia di Lucca (nella sezione ‘avvisi, bandi e gare’) ed è finalizzato alla ricerca di un secondo spazio per laboratori e cucine dell’istituto alberghiero da affiancare al Fienile che, lo ricordiamo, è oggetto di una convenzione con il Comune di Viareggio.

I soggetti interessati aventi titolarità patrimoniale di una struttura con le caratteristiche descritte nell’avviso potranno manifestare il proprio interesse a partecipare alla conseguente procedura negoziata prevista dalla Provincia.

L’interesse dovrà essere manifestato solo ed esclusivamente riempiendo in ogni sua parte il modello allegato alla determina dirigenziale legalmente sottoscritto dal soggetto in possesso del titolo patrimoniale (firma digitale oppure firma manuale con allegata copia del documento di identità) che dovrà essere inviato a mezzo pec alla Provincia di Lucca provincia.lucca@nullpostacert.toscana.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 2 marzo 2019.

L’immobile deve rispettare alcuni requisiti fondamentali espressamente indicati nell’Avviso come, per citare i più importanti, la dotazione di spogliatoi donne per 20 alunne e spogliatoio uomini per 20 alunni, lo spogliatoio per il personale della scuola, i servizi igienici divisi uomo-donna, nonché quello per i soggetti diversamente abili. Inoltre spazi adeguati per una sala da pranzo per 50 coperti; un locale bar di circa 25 mq dotato di attrezzature; un locale cucina di almeno 30-35 mq con annesse apparecchiature specifiche per i laboratori di cucina; un locale dispensa di almeno 15 mq; la messa a disposizione di spazi idonei per la possibilità di integrazione con materiale della scuola; un’area da poter adibire ad ufficio dedicato ai docenti, al personale ATA nonché ai responsabili dei laboratori.

L’edificio che la Provincia intende affittare, inoltre, dovrà essere dotato di tutte le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni normative in materia, mentre l’ente di Palazzo Ducale – come si evince dall’avviso – seguirà alcuni criteri preferenziali nella scelta dell’immobile: la minor distanza dall’attuale ubicazione delle aule didattiche dell’Istituto Marconi; la migliore proposta economica di locazione; migliore o maggiore dotazione di attrezzature o spazi rispetto alla dotazione minima indicata nel bando.