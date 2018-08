Al Womad 2018 protagonista la musica sudamericana con i Real Gipsy of Camargue

Grande spazio, quest’anno, al Womad Festival l’ha avuto la musica sudamericana. Non sempre proposta da sudamericani, ma anche da altre formazioni, come, tra i tanti, i The Real Gipsy of Camargue. Il loro set è stato molto seguito dal pubblico del Womad festival, sempre pronto a ballare e seguire i ritmi più ballerecci, pur che sia.

Quindi è facile immaginare come la loro performance sia stata apprezzata. Ma, entrando nel merito di quello che hanno proposto, i Gipsy non sono che una ‘copia’ dei Gipsy King degli Anni Ottanta e la musica che presentano, del resto, altro non è che il repertorio del gruppo di allora.

E allora vai con i vari ‘Bambolero’ o ‘La Bamba’ che francamente hanno un pochino stancato. Bravi? Né meglio né peggio di molti altri analoghi: formazioni nata per fare una musica popolare, facilmente riconoscibile, sicuramente accattivante ed estiva, ma poco più.

Resta da chiedersi solo una cosa: perché il pezzo forte del loro repertorio sia ‘Nel blu dipinto di blu’ storpiato come non si può nemmeno immaginare, che tutto è meno che una canzone della tradizione sudamericana o latina che dir si voglia. Non ha molto senso farsi alfieri di un genere musicale e come canzone più famosa prenderne una italiana. Non solo, eseguirla anche nello speciale per la BBC. La cosa appare come minimo come un controsenso, ma forse il senso della formazione è un altro, quello cioè di proporre e riproporre all’infinito canzoni messe insieme solo con il criterio della loro fama e popolarità.