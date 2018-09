Al via un corso di scrittura creativa a Montecarlo

MONTECARLO – Prende il via, sotto l’egida della Biblioteca Comunale Carlo Cassola di Montecarlo e la cooperativa Art Arte che la gestisce, un corso di scrittura creativa aperto alla cittadinanza ed al pubblico, nonché agli studenti delle scuole secondarie, superiori ed universitari.

Il corso, tenuto dal professore universitario nonché cittadino montecarlese ingegner Franco Donatini, ha lo scopo di introdurre gli appassionati di scrittura nel mondo della narrazione, con interventi teorici ed esercizi pratici.

Si tratta di un viaggio di 12 tappe che, tra il mese di ottobre e dicembre, porterà ad una presa di confidenza reale con la parola e alla capacità di utilizzarla per creare le proprie storie, il proprio libro o semplicemente per acquisire la fluidità in qualunque scritto siamo chiamati a cimentarci.

Al termine del corso viene rilasciato un attestato utilizzabile come credito formativo.

Per informazioni basta rivolgersi alla biblioteca comunale di Montecarlo al numero 058322589.