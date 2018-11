Al via, per la prima volta a Forte dei Marmi, il “Premio Internazionale Michelangelo”. Previste modifiche alla viabilità

FORTE DEI MARMI – Inizierà domani, per la prima volta a Forte dei Marmi, negli spazi di Villa Bertelli, la IV Edizione del “Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti”, da venerdì 23 a domenica 25 novembre.

Il Premio è organizzato dall’Associazione Culturale Arte per Amore con il patrocinio dei Comuni di Forte dei Marmi, Seravezza, Pietrasanta, Camaiore, Stazzema, Massa, della Fondazione Villa Bertelli, della Fondazione Terre Medicee, della Regione Toscana, del Museo Ugo Guidi e del Comitato Archivio Artistico Marta Gierut. Nato nel 2015 e ideato da Barbara Benedetti è composto da sette sezioni di concorso: quattro per le materie letterarie (Poesia singola, Poesia Edita, Narrativa, Racconti) e tre per le arti figurative (Pittura, Scultura e Fotografia).

La manifestazione ha visto nel corso degli anni crescere il suo prestigio e la sua popolarità: chiaro segno ne è il numero di iscritti, che per l’edizione 2018 ha registrato una quota di partecipanti addirittura doppia rispetto al 2015. Tra i concorrenti di questa edizione tanti toscani e versiliesi, insieme ad artisti provenienti da tutte le regioni italiane e da diversi paesi del mondo. Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25, all’apertura dei cancelli di Villa Bertelli si esibiranno con il loro tradizionale spettacolo i musici e gli sbandieratori della Contrada del Ponte. Per permettere lo svolgimento della manifestazione, durante la quale sarà istituito un servizio navetta per agevolare il trasporto dei visitatori, verranno effettuate modiche alla normale viabilità.

In particolare nelle giornate di sabato 24, dalle 12.00 alle 20.00 e Domenica 25, dalle 7.00 alle 13.00 sarà istituito in via Mazzini, nel tratto tra Villa Bertelli e via Padre Ignazio da Carrara, ad eccezione degli stalli riservati ai diversamente abili e alla fermata dei mezzi pubblici, il divieto di sosta con rimozione forzata salvo gli autorizzati al carico e scarico. La stessa normativa sarà stabilita nel Piazzale delle Scuole Medie Ugo Guidi sul lato Monti. In caso di intenso traffico verranno inoltre apposte in via Mazzini, nell’intersezione con via Volta, via Crispi e via Padre Ignazio da Carrara, delle transenne che istituiranno il provvisorio divieto di transito fatta eccezione dei residenti e degli autorizzati per la manifestazione.

Di seguito il programma completo:

VENERDI’ 23 NOVEMBRE 2018

Ore 10,00 Premiazione delle scuole per il Progetto Scuole “Sulle Orme di Michelangelo”

(i ragazzi hanno partecipato per le sezioni di Poesia, Racconti, Pittura e Fotografia con un bando collaterale dedicato solo ed esclusivamente alle scuole)

Forte dei Marmi: Classe IV Scuola primaria Don Milani

Chiavari: Classi terza, quarta e quinta dell’Istituto Caboto di Chiavari e alcuni studenti della Casa di Reclusione di Chiavari-Caboto

Seravezza: Frasso: Classe II

Torino: Classe V – Convitto Nazionale Umberto I di Torino

SABATO 24 NOVEMBRE 2018 (Sezione Racconti, Narrativa, Poesia Edita, Poesia Singola)

ore 14.30 Apertura dei cancelli

ore 14.50 Accoglienza in Villa

ore 15.00 Presentazione della Giuria ed inizio della Solenne Cerimonia di Premiazione

Ordine di premiazione: Racconti, Narrativa, Poesia Edita, Poesia Singola

ore 19.30 Chiusura dei lavori

ore 20.30 Cena degli Autori.

DOMENICA 25 NOVEMBRE (Sezione Pittura, Scultura, Fotografia)

ore 9.00 Apertura dei cancelli

ore 10.00 Accoglienza in Villa

ore 10.15 Presentazione della Giuria ed inizio della Solenne Cerimonia di Premiazione

Ordine di premiazione: Pittura, Fotografia, Scultura

ore 13.00 Chiusura dei lavori

ore 13.30 Pranzo conviviale con gli Artisti