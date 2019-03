Al via manutenzione straordinaria a Camaiore su diverse strade del territorio

CAMAIORE – Da lunedì 4 marzo partiranno i lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade comunali nelle frazioni di Lido di Camaiore, Capezzano Pianore, nel capoluogo e nelle Seimiglia per un totale di oltre 1700 metri e la posa di tappeti di asfalto di oltre 7800 metri quadri. Il cronoprogramma dei cantieri seguirà il seguente ordine: via Medaglie d’oro – tra viale Kennedy e via Gioberti -, via Procinto, via Monte Nona (nella zona Benelli a Lido di Camaiore) per circa cinque giorni dilavorazione ciascuna; via Don Sturzo a Lido di Camaiore per circa cinque giorni lavorativi; via delle Fragole a Capezzano Pianore per circa dieci giorni e via Ghiaie a Camaiore per circa dieci giorni. L’ultimo intervento in programma è quello relativo alla strada che porta dal Passo di Lucese alla valle della Pedogna, cantiere che permetterà di ripristinare il collegamento diretto tra i Comuni di Camaiore e Pescaglia. In questo caso si tratta di un primo lotto per la riasfaltatura di diversi settori per un totale di circa 550 metri a cui seguirà un secondo lotto già programmato per il 2019. Il programma dei lavori potrebbe seguire variazioni in caso di meteo avverso. Tutti gli interventi prevedono la posa dell’asfalto e la realizzazione della segnaletica orizzontale. L’investimento previsto per le sette strade sfiora i 250.000,00 €.