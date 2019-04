Al via l’istallazione di nuovi punti luce a Capannori, investimento da 280mila euro

CAPANNORI – Prenderà il via la prossima settimana l’installazione di nuovi punti luce sul territorio comunale. Grazie a un investimento di 280 mila euro l’amministrazione Menesini posizionerà nuovi lampioni con l’obiettivo di incrementare la sicurezza stradale. Le opere riguarderanno circa 40 vie delle tre zone del territorio, nord, centro e sud, con priorità ai punti più sensibili come incroci, curve, strettoie e zone a maggior traffico e densità abitativa.

“Questo intervento di potenziamento della pubblica illuminazione dimostra ancora una volta la particolare attenzione dell’amministrazione comunale al tema della sicurezza stradale – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni -. Queste opere, infatti, vanno a integrarsi con gli altri interventi in questo ambito, dalle asfaltature al rifacimento della segnaletica, che abbiamo realizzato in tutto il territorio con l’obiettivo di rendere le nostre vie e i nostri paesi più sicuri. Dalla prossima settimana, dunque, installeremo nuovi punti luce laddove ne abbiamo individuato maggiori necessità in seguito al monitoraggio dei nostri uffici e alle segnalazioni dei cittadini”.

Queste sono le strade che saranno interessate dal potenziamento della pubblica illuminazione: via del Fanuccio, via Spadoni, via Santa Caterina e via Cortinella, Marlia, via di Valgiano, Segromigno in Monte, via dei Bocchi e via per Corte Rubina, Segromigno in Piano, via villa Fontana, San Colombano, via delle Ralle e via per Sant’Andrea, Camigliano, via di Vergaia, Matraia, via delle ville (zona est e zona ovest), via Lombarda (zona chiesa), via Lombarda da incrocio con via di Liso a incrocio via Chiasso Roggi, via dei Selmi e via dei Bocchi, Lammari, via Pesciatina incrocio via di San Gennaro, Gragnano, via Guido Rossa (zona scuola dell’infanzia), via del Popolo, via di Paganico, via Pieraccini e via per Corte Bertolucci, Capannori, via del Blocco, Carraia, via del Marginone e via dell’Aeroporto, Tassignano, via della Madonnina dall’incrocio con via del Marginone al confine comunale, Santa Margherita, via di Tiglio, Pieve San Paolo, via della chiesa, Parezzana, via dei Paoli, Verciano, via di Vorno, Guamo, via dei Preti, San Ginese di Compito, via delle Querce, San Leonardo in Treponzio, via delle Forbici, via del Mulino Vecchio, via dei Centoni, via di Colombaia, via valle di Sopra, Colle di Compito, via Milano, Pieve di Compito e via di Badia, Castelvecchio di Compito.