Al via l’esercitazione per la verifica del Piano di emergenza esterna dello Stabilimento Butangas S.p.A. di Porcari

PORCARI – In mattinata odierna, coordinata dal Prefetto di Lucca Maria Laura Simonetti, si è svolta un’esercitazione presso la Sala Operativa Provinciale Integrata per testare l’efficacia delle procedure di comunicazione e di attivazione previste nel Piano di Emergenza Esterna dell’azienda Butangas S.p.A. di Porcari, stabilimento di deposito ed imbottigliamento di gpl.

L’Esercitazione, per soli posti di comando, è stata effettuata per adempiere a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 105/2015 che ha recepito la Direttiva Europea 2012/18/UE (cosiddetta “Seveso III”), in base alla quale il Piano di Emergenza Esterna deve essere sperimentato sistematicamente.

In particolare, si è simulato un incidente rilevante presso lo stabilimento, a seguito del quale è stata aperta la Sala Operativa Provinciale Integrata ed è stato convocato, da parte del Prefetto, il Centro Coordinamento Soccorsi composto dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Comune di Porcari, Provincia, Polizia Stradale e Ferroviaria, Rete Ferroviaria Italiana, Enel, Arpat e Azienda.

L’esercitazione ha avuto esito positivo ed è stata una proficua occasione anche per revisionare il Piano, aggiornato lo scorso 9 aprile.