Al via le iscrizione al 43° rally Il Ciocco e Valle del Serchio

IL CIOCCO – C’è grande curiosità e forte attesa, quest’anno più di sempre, nei confronti del Campionato Italiano Rally, che scatterà con il 43° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in programma dal 12 al 14 marzo prossimi. La serie tricolore più importante mostra, ogni stagione, importanti spunti di interesse sportivo, e il debutto del campionato, al rally Il Ciocco rivela, sul campo, la composizione dei team e delle squadre più competitive, con le conferme e i nuovi arrivi, nonché la presenza eventuale di outsider di lusso.

ISCRIZIONI APERTE DALL’11 FEBBRAIO AL 6 MARZO: LE VALIDITA’ DEL RALLY IL CIOCCO 2020

L’apertura delle iscrizioni al rally Il Ciocco e Valle del Serchio, martedì 11 febbraio, avrà il compito di cominciare ad accendere i riflettori e lo scorrere dei giorni, fino a venerdì 6 marzo, data di chiusura, completerà i ranghi dei pretendenti ai titoli tricolori rally, primi fra tutti il Campionato Italiano Rally Conduttori e quello riservato ai Costruttori, nonché per il campionato riservato alle Due Ruote Motrici – anche qui Piloti e Costruttori -, al C.I.R.A., il Campionato Italiano Rally Asfalto e al Campionato Italiano R1. Inizia al “Ciocco” anche la lotta nelle varie Coppe ACI Sport, che si articolano nel CIR e nel CIRA.

Gara nella gara, alla caccia dei premi e delle possibilità offerti, quella riservata ai Trofei Promozionali delle filiazioni italiane di Peugeot, Suzuki e Renault.

RICCO MONTEPREMI – BEN 80MILA EURO – PER IL CAMPIONATO ITALIANO RALLY ASFALTO: APRE IL RALLY IL CIOCCO

Il Campionato Italiano Rally Asfalto si presenta al via della stagione 2020 ancora più accattiva­nte e ricco di motivi di interesse. La serie riservata ai pi­loti privati, con in ballo il titolo tricolore, supportata dalla promozione e dalla comunicazione di ACI Sport, arricchisce quest’a­nno il suo fascino con un montepremi dav­vero ricco che, oltre al montepremi finale di 35 mila euro, prevede altri significativi riconoscimenti per un totale di circa 80 mila euro.

Il vincitore di cias­cun appuntamento del CIRA avrà diritto all’iscrizione gratui­ta alla gara success­iva sempre appartene­nte alla serie.

Molto ricco anche il montepremi messo in palio dai vari cost­ruttori di pneumatic­i. Il vincitore di ciascuna gara riceve­rà infatti dal propr­io fornitore​ un set di otto pneumatici, mentre al secondo ed al terzo classifi­cato il premio sarà di quattro pneumatic­i.

DOPPIA SCELTA PER LA COPPA RALLY DI ZONA, APERTA ANCHE ALLE WORLD RALLY CAR “PLUS”

Il rally Il Ciocco e Valle del Serchio avrà una validità importante per la Coppa Rally di Zona. Per chi disputerà l’intera gara, il risultato eventuale avrà coefficiente 2. Calcolerà il coefficiente 1,5, invece, chi sceglierà la gara “light”, che disputerà solo due prove della prima giornata di venerdì 13 marzo, mentre sabato 14 marzo prenderà il via con la disputa delle prime quattro prove speciali e delle ultime quattro, per concludersi con la fine del rally “maggiore”.

Alla gara di Coppa Rally di Zona, limitatamente alla parte a coefficiente 1,5, inoltre, sono ammesse, in via esclusiva, le Wolrd Rally Car “Plus”, le protagoniste di vertice del Mondiale Rally.

AL VIA IL TROFEO RALLY TOSCANO

Scatta con il Rally Il Ciocco, il Trofeo Rally Toscano, che si articola su dieci rally nazionali che si svolgono in Toscana, con iscrizione gratuita alla serie e ammissione di diritto per tutti i piloti che staccano la licenza in un Automobile Club della regione. Interessante il montepremi in palio, che si arricchirà di altre opportunità nel corso della stagione. A vincere il Trofeo Rally Toscano 2019 sono stati Luca Pierotti e Manuela Milli. Per info: www.pegasoacisport.it

SCONTO AGLI ISCRITTI AL “PREMIO RALLY ACI LUCCA”

E’ una iniziativa di concerto tra l’ Automobile Club Lucca e O.S.E., organizzatore del rally Il Ciocco, quella di offrire uno sconto del 20% sulla tassa di iscrizione alla gara a chi aderirà al “Premio Rally ACI Lucca”, serie rallistica provinciale di successo. La promozione non è cumulabile con altri sconti sulla tassa di iscrizione.

AL RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 2020, IL RICORDO DI INDIMENTICABILI SPORTIVI LUCCHESI

IL 4° TROFEO ROSSI – GUGLIELMINI ALL’EQUIPAGGIO PIU’ VELOCE A FORTE DEI MARMI

Giorgio Rossi e Flavio Guglielmini, due rallisti indimenticabili nella storia motoristica versiliese, saranno ricordati ancora una volta, con un artistico trofeo che andrà a premiare l’equipaggio che staccherà il miglior tempo sul primo passaggio della p.s. Careggine (P.S. 6 Careggine 1) e che è messo in palio dalla Associazione Flavio Guglielmini, in collaborazione con la organizzazione del rally Il Ciocco.

6° MEMORIAL CLAUDIO GUAZZELLI AL MIGLIORE SULLA MASSA SASSOROSSO

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento, fortemente voluto dalla Associazione Ufficiali di Gara di Lucca, con il Memorial Claudio Guazzelli, giunto alla quinta edizione. Quest’anno la targa, dedicata alla memoria del compianto Ufficiale di gara, andrà a premiare il pilota, licenziato Aci Lucca, autore della migliore somma di tempi sui tre passaggi della speciale Massa Sassorosso, comprendendo quindi la gara del Campionato Italiano Rally.

IL RICORDO DI VALERIO CATELANI E DANIELA BERTONERI

Il ricordo dell’equipaggio fortemarmino, tragicamente scomparso nel corso di un rally, verrà rinnovato, dopo la partenza da Forte dei Marmi, con un passaggio “speciale” dei concorrenti davanti al Caffè Sambo, nel centro della città di Viareggio, nel percorso di avvicinamento alle prove speciali del venerdì.

BASSO NELLA GARA CIR E PINELLI NELLA GARA CRZ I VINCITORI DEL RALLY CIOCCO DELLO SCORSO ANNO

E’ iniziata proprio con la vittoria al rally Il Ciocco e Valle del Serchio la cavalcata vincente nel Campionato Italiano Rally 2019 del veneto Giandomenico Basso, con Lorenzo Granai alle note, a bordo della Skoda Fabia R5, gommata Michelin.

Una edizione del “Ciocco” spettacolare e tiratissima, aggiudicandosi la quale Basso, campione di grande spessore, ha aggiunto la quarta perla alla sua collana di vittorie al rally tra Media Valle e Garfagnana.

Il bresciano Stefano Albertini, con Fappani alle note, anche lui con una Skoda Fabia R5 ha invece conquistato, al rally il Ciocco dello scorso anno, il primato tra gli iscritti al Campionato Italiano Rally Asfalto. Grande agonismo anche nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici che ha trovato però un vero dominatore nel giovane fiorentino Tommaso Ciuffi, con Gonella a fianco, che ha concluso dominando la serie tricolore e chiudendo ottimo tredicesimo assoluto con la Peugeot 208 R2B ufficiale Peugeot Italia.

Il rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2019 ha dato il via anche alla rinnovata Coppa Rally ACI Sport di Zona a massimo coefficiente. A vincere è stato Fabio Pinelli, con Celli, unico con una Hyundai i20 R5 gommata Hankook, in mezzo ad uno stuolo di Skoda Fabia R5.