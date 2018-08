al via lavori per spostare mercato e iniziare lavori in piazza Aldo Moro a Capannori

CAPANNORI – Al via i lavori di preparazione dello spazio introno al municipio che da venerdì 7 settembre diventerà la nuova localizzazione del settimanale mercato degli ambulanti a Capannori.

E’ partita infatti la macchina operativa del Comune perché la ditta che si è aggiudicata i lavori per la realizzazione di una vera piazza in piazza Aldo Moro, possa aprire il cantiere lunedì 3 settembre.

Ieri (mercoledì 22), in municipio, si è tenuta una riunione con i rappresentanti delle categorie degli ambulanti, dove è stato mostrato loro, ed è stato condiviso, il progetto di posizionamento delle bancarelle durante i lavori. Il mercato sarà delocalizzato di poco, perché anziché essere davanti al municipio, occuperà lo spazio di lato e il dietro dell’Ente. Le strade che portano al Comune resteranno libere. Pertanto in questi giorni l’ufficio tecnico del Comune sta predisponendo ed eseguendo tutti gli interventi per lo spostamento delle bancarelle e da venerdì 7 inizia la sperimentazione della nuova localizzazione del mercato. Il prossimo venerdì, 31 agosto, sarà quindi l’ultimo giorno di mercato davanti al municipio, e sarà il giorno in cui nel pomeriggio sarà eseguito il primo test per lo spostamento. Per l’amministrazione comunale si tratta ovviamente di una sperimentazione, per cui sa che potrebbero esserci degli accorgimenti o dei cambiamenti da fare, che però possono essere notati soltanto dando il via alla nuova localizzazione.

Motori accesi, quindi, perché lunedì 3 settembre sia aperto il cantiere che trasformerà lo slargo adibito a parcheggio davanti al Comune in uno spazio pensato per i cittadini, per la loro socializzazione, per il loro relax e benessere, senza che siano obbligati a tirare fuori un euro.

“Ci siamo – dice il sindaco Luca Menesini –. Tutto è pronto per poter aprire il cantiere che darà a tutti i capannoresi una piazza dove potranno fare iniziative, manifestazioni, trascorrere le giornate rilassandosi, giocando o lavorando. Ringrazio gli uffici per il gran lavoro fatto e le categorie degli ambulanti per la disponibilità a collaborare che hanno dimostrato. Per noi il mercato è un valore aggiunto, e dopo questi lavori daremo alle bancarelle del venerdì mattina uno spazio bello e curato in cui lavorare. Sono molto soddisfatto di tutto il percorso fatto per realizzare questa piazza che, nome a parte, nei fatti non esiste. Lo sono perché voglio creare uno di quei posti che se capita, e capita in tutte le famiglie, che c’è quella volta per cui andare altrove costa troppo, restare nella propria città non sembri una seconda scelta. La nuova piazza infatti offrirà servizi per grandi e piccini, spazi per manifestazioni continue, luoghi adatti a ogni tipo di gioco fra piccoli e ragazzi, accanto a bellezza e senso di appartenenza. Tante possibilità, per tutti e senza tirare fuori un euro, per far sentire bene genitori e figli. Esattamente quello che vediamo all’estero, e che ogni volta che vediamo pensiamo che ci piacerebbe molto ci fosse anche dove viviamo noi. Ecco, a Capannori ci sarà”.

Il cantiere interesserà la piazza, le scalinate che portano al Comune e una parte del municipio, precisamente il lato ovest dell’edificio, dove saranno realizzate nuove stanze a disposizione per le riunioni di associazioni, cittadini e comitati e dove sarà realizzata una vera e propria terrazza. Per quanto riguarda l’accesso al municipio, inoltre, la soluzione scelta è quella che permetterà anche alle persone con difficoltà motorie o su una sedia a rotelle di accedere al Comune passando dallo stesso percorso di tutti gli altri cittadini.

Dal punto di vista della tempistica, la ditta “Costruire Srl” di Montecarlo, che è la ditta vincitrice della gara, ha presentato un piano di lavoro per cui i lavori saranno ultimati in 6 mesi e mezzo dall’inizio del cantiere, pertanto a marzo 2019.