Al via la XXXI edizione del Premio Letterario Camaiore: pubblicato il bando di concorso

CAMAIORE – Torna il tradizionale appuntamento con la poesia, arte di casa a Camaiore grazie al prestigioso Premio Letterario Camaiore, intitolato alla memoria del compianto fondatore Francesco Belluomini, che vedrà nel 2019 la sua XXXI edizione. È stato pubblicato oggi il bando di concorso che dà il via ufficiale alla rincorsa per designare il successore di Chiara Carminati, vincitrice dell’edizione 2018 con “Viaggia verso”. Il bando del concorso è reperibile sul sito del Comune di Camaiore nell’area tematica Cultura e Spettacolo.

Sotto la guida della Presidente Rosanna Lupi, la Giuria Tecnica prenderà in esame le opere in lingua italiana di autori viventi pubblicate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2019. Le case editrici o gli autori interessati devono far pervenire copia di ogni pubblicazione entro e non oltre il 31 maggio 2019 presso gli indirizzi indicati nel bando di concorso.

La giuria tecnica è presieduta da Rosanna Lupi, succeduta lo scorso anno al marito Francesco Belluomini, fondatore del premio nel 1981. Ad affiancare la presidente in giuria saranno Corrado Calabrò, Emilio Coco, Vincenzo Guarracino, Paola Lucarini, Mario Santagostini e Renato Minore. Ogni componente della Giuria Tecnica indicherà alla Presidente Lupi tre autori di libri di poesia nella rosa dei concorrenti, un autore per il premio “Camaiore Proposta Vittorio Grotti” e uno per il “Premio Internazionale”.

Seguirà riunione collegiale della Giuria Tecnica, che si terrà il 15 giugno 2019, nella quale saranno selezionati i cinque autori finalisti e designati i vincitori del Premio Internazionale e il giovane per il Camaiore-Proposta. I giudici popolari – che comprendono i dieci studenti futuri vincitori dell’undicesima rassegna “La Poesia dei Ragazzi”- avranno tutta l’estate per leggere e approfondire i cinque libri finalisti, prima della decisione finale come vuole la tradizione consolidata e democratica del ‘Camaiore’. Dopodiché formuleranno le proprie preferenze su scheda che sarà consegnata personalmente in busta sigillata durante la serata finale programmata per il 14 settembre 2019. Lo spoglio dei risultati e la proclamazione del vincitore avverrà in tempo reale.