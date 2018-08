Al via la stagione ufficiale della Libertas Femminile

LUCCA – Finalmente ci siamo. Prende il via la stagione ufficiale della Libertas Femminile. Le ragazze rossonere della prima squadra, Juniores e Giovanissime del presidente Luca Pugliesi partiranno domani domenica per quattro giorni di ritiro a Gramolazzo e Gorfigliano. Fitto il programma degli allenamenti con doppie sedute che saranno eseguite dagli allenatori Elena Bruno e Filippo Del Carlo coadiuvati dai preparatori atletici.

Saranno oltre quaranta le giocatrici che proseguiranno poi la preparazione all’Acquedotto dove si aggiungeranno anche le altre formazioni under 12 e under 9.

Per sabato prossimo il responsabile del settore maschile e femminile Maurizio Gherardini è già a lavoro per organizzare la prima gara amichevole.

“Siamo molto contenti – ha commentato il presidente Luca Pugliesi – perché finalmente adesso si torna a prendere confidenza con il campo. Abbiamo voluto anche quest’anno ripetere la formula dei tre giorni di ritiro perché riteniamo che sia un’occasione importante per conoscerci ed iniziare subito a creare un buon gruppo. Proseguiremo la preparazione sul campo dell’Acquedotto in vista dei primi impegni ufficiali. Anche in questa stagione siamo riusciti a creare delle buone formazioni competitive che sono certo sapranno darci delle grandi soddisfazioni. Il nostro obbiettivo principale è sempre quello di far cercare di avvicinare più ragazze possibili al mondo del calcio femminile”.