Al via la seconda fase della campagna abbonamenti alla stagione del Teatro dell’Olivo

CAMAIORE – Da martedì 30 ottobre 2018, si apre la seconda fase della campagna abbonamenti alla stagione 2018-2019 del Teatro dell’Olivo. Fino all’8 novembre sarà infatti possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti presso la Cartoleria L’Arcobaleno (via Vittorio Emanuele 228, nelle vicinanze del teatro – telefono 0584 981771 – dotata di POS. Orari: lun-ver 8:30 – 12:30 / 15:30 – 19:30; sab 09:00 – 13:00 / 15:30 – 19:30; dal 5 novembre chiuso al sabato pomeriggio). Ricordiamo che non variano i prezzi rispetto alla scorsa stagione teatrale (platea e palchi centrali intero € 137 / ridotto € 116, palchi laterali e loggione intero € 90 / ridotto € 80).

Dal 12 novembre si aprirà invece la prevendita del primo spettacolo “A night in Kinshasa”, con Federico Buffa. Il giornalista ci riporta nello Zaire del 1974, in occasione di uno storico incontro di box fra Muhammad Ali (Cassius Clay) e George Foreman. Ma A Night In Kinshasa non è solo la storia di un evento sportivo: in quel match fra due campioni afroamericani, la gente del posto, all’epoca dominato dal dittatore Mobutu, vedeva lo scontro fra un loro fratello, Ali, e un nero percepito come “complice” dei bianchi. Sul palco, accanto allo storyteller, anche i musicisti Alessandro e Sebastiano Nidi, per una colonna sonora live. Per acquistare i tagliandi è possibile recarsi presso il ticket point ufficiale Cartoleria L’Arcobaleno (che rimarrà aperta nei giorni di spettacolo fino all’apertura del sipario). I prezzi: platea e palchi centrali intero € 21 / ridotto € 18 – palchi laterali e loggione intero € 14 / ridotto € 12. Riduzioni per possessori Carta studente della Toscana (8€), under 30, over 65, soci Coop, possessori Carta dello spettatore FTS e formula “buon compleanno a teatro”. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21