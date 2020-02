Al via la quinta edizione della rassegna Il Settecento musicale a Lucca

LUCCA – Tutto pronto per la quinta edizione della rassegna Il Settecento musicale a Lucca, con oltre 40 eventi tra febbraio e dicembre dedicati alla musica del XVIII secolo. La rassegna è il frutto della collaborazione tra le principali associazioni musicali presenti e attive sul territorio: Animando, Associazione Musicale Lucchese, Centro Studi Luigi Boccherini, FLAM, Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini”, Sagra Musicale Lucchese. Tutti i soggetti coinvolti dedicano uno spazio più o meno ampio alla musica del XVIII secolo, con un occhio di riguardo allo specifico contributo lucchese: da qui l’esigenza di far rientrare le rispettive iniziative in un progetto comune, evidenziato da una denominazione e da un logo d’immediata percepibilità. Siamo inoltre già in grado di anticipare che è allo studio la realizzazione in un prossimo futuro di alcuni eventi tematici che vedranno all’opera in sinergia tutte le associazioni coinvolte nel progetto, e che tali eventi diverranno un appuntamento stabile della rassegna.

La rassegna è stata presentata lunedì 3 febbraio a Palazzo Orsetti durante una conferenza stampa alla quale sono intervenuti Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca, Marco Mangani, Vice Presidente del Centro studi Luigi Boccherini, Fabrizio Papi, Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini”, Marco Cattani, Presidente dell’Associazione Musicale Lucchese, Luca Bacci, direttore artistico della Sagra Musicale Lucchese, Mauro Mazzoni, Presidente della FLAM e Paolo Citti, Presidente di Animando.

Anche quest’anno la ricca e variegata proposta della rassegna ha come obiettivo la valorizzazione e la divulgazionedell’immenso patrimonio musicale settecentesco: di quel Settecento musicale che, com’è noto, ebbe nella città di Lucca una delle sue capitali mondiali. Ancora una volta, lo specifico contributo lucchese risalterà dall’affiancamento ai massimi compositori europei dell’epoca, da Bach a Haydn e da Händel a Mozart. Solo per dare un’idea della ricchezza e della varietà della nostra proposta, si segnalano eventi quali la nuova edizione di Musica Ritrovata, dove saranno eseguite musiche inedite del Settecento lucchese nella revisione critica del vincitore dell’annuale borsa di studio (Animando, 7 marzo ore 21, Auditorium ISSM “L. Boccherini”), il concerto del prestigiosissimo “Oboe Quartet” dei Berliner Philharmoniker, che prevede tra l’altro un immancabile omaggio a Beethoven nel 250° della nascita (Associazione Musicale Lucchese, 22 novembre ore 17, Auditorium ISSM “L. Boccherini”), il consueto Omaggio a Luigi Boccherini (Centro studi Luigi Boccherini e Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini”, 28 maggio ore 17 Chiesa di San Francesco e ore 21 Auditorium ISSM “L. Boccherini”), il concerto del grande organista tedesco Hans-André Stamm, con un programma che spazia da Bach al Novecento (FLAM, 22 Agosto ore 21, Cattedrale di San Martino), e l’esecuzione integrale, da parte del Coro dell’Università di Pisa e della Tuscan Chamber Orchestra diretti da Stefano Barandoni, della splendida Messa in do minore K 427 (417a), ultimo, incompiuto lascito sacro mozartiano prima del Requiem (Sagra Musicale Lucchese, 14 giugno ore 21, Chiesa dei Servi)

Il programma completo e dettagliato dell’intera stagione, ricco di eventi artistici di rilievo, sarà pubblicato sul sito WWW.700MUSICALELUCCA.COM

Il Settecento musicale a Lucca è coordinato dal Centro studi Luigi Boccherini con il patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

2020 UN ANNO DI EVENTI

sabato 25 gennaio

Lucca | Casermetta San Colombano | ore 16.30

Iconografia di un’edizione postuma. I Quintetti di Boccherini alla Nazione Francese.

Conversazione a cura di Marco Mangani

FLAM e Concentus Lucensis

domenica 9 febbraio

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 17

Roberto Prosseda, pianoforte

musiche di Mozart, Mendelssohn-Bartholdy

Associazione Musicale Lucchese / Stagione Cameristica

sabato 15 febbraio

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 16.30

Le giovani orchestre festeggiano Luigi Boccherini

con la partecipazione straordinaria del chitarrista Giampaolo Bandini e del Quartetto Adorno

ingresso libero

Associazione Musicale Lucchese / Musica Ragazzi

domenica 16 febbraio

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 17

Buon compleanno Luigi Boccherini |Giampaolo Bandini, chitarra |Quartetto Adorno: Edoardo Zosi e Liù Pelliciari, violini; Benedetta Bucci, viola; Danilo Squitieri, violoncello

musiche di Boccherini, Beethoven

Associazione Musicale Lucchese / Stagione Cameristica

sabato 22 febbraio

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 16.30

I giovani violoncellisti festeggiano Luigi Boccherini

ingresso libero

Associazione Musicale Lucchese / Musica Ragazzi

sabato 22 febbraio

Lucca | Sala dell’Affresco Real Collegio | ore 17

Giovanni Passalia e Claudio Cantini, pianoforte

musiche di Beethoven nelle trascrizioni di Franz Liszt

Animando – Centro di promozione musicale

sabato 29 febbraio

Lucca | Liceo Musicale, Chiostro di S. Agostino | ore 16.30

Pietro Longhi tra musica cultura e società nel 1700

Conversazione a cura di Mauro Lovi e Francesca Mascolo

FLAM e Concentus Lucensis

sabato 7 marzo

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 21

Musica Ritrovata | Jennifer Schittino, soprano; Alessandro Carmignani, controtenore; Luciano Bonci, tenore; Marcello Vargetto, basso | Coro Nova Harmonia, direttori Paola Vincenti e Silvano Pieruccini |Orchestra dell’ ISSM “L. Boccherini”, direttore Gianpaolo Mazzoli

musiche di Giuseppe Maria Carretti, Giacomo Puccini sr e Antonio Puccini

Animando – Centro di promozione musicale

venerdì 10 aprile

Lucca | Chiesa di San Michele in Foro | ore 17

Sacra rappresentazione del Venerdì Santo | Jennifer Schittino, soprano; Alessandro Carmignani, controtenore | Ensemble “Nuove Assonanze”, direttore Silvano Pieruccini

Alessandro Scarlatti, Stabat Mater

Animando – Centro di promozione musicale

domenica 12 aprile

Lucca |Cattedrale di San Martino | ore 18.00

Concerto di Pasqua | Giulia Biagetti, organo

Vespri d’organo in Cattedrale

FLAM / II Festival organistico internazionale della Cattedrale di San Martino

domenica 19 aprile

Lucca | Chiesa di Santa Maria dei Servi | ore 17

Lavinia Soncini, violino | Ensemble “Nuove Assonanze”, direttore Alan Freiles

musiche di Tartini, Nardini, Illersberg

(Concerto realizzato in collaborazione con Comitato per I Grandi Maestri di Ferrara)

Animando – Centro di promozione musicale

da mercoledì 29 aprile a domenica 3 maggio

Lucca Classica Music Festival. Nel programma numerosi eventi dedicati alla musica del Settecento con omaggio a Luigi Boccherini e alla tradizione musicale del XVIII secolo, insieme ai più grandi protagonisti del panorama internazionale.

Associazione Musicale Lucchese, Teatro del Giglio e Lucca Classica Music Festival

sabato 2 maggio

Lucca | Complesso di San Micheletto | ore 17

Boccherini sulle mura | Concerto di chiusura di Io e Luigi veri amici, un progetto didattico del Centro studi Luigi Boccherini a cura di Carla Nolledi

Marie Delfino, voce | Boccherini’s Cantina Band diretta da Marco Mangani con la partecipazione attiva degli alunni delle scuole che hanno aderito al progetto

musiche di Lully, Rameau, Boccherini, Geminiani, Newton, Williams

aperto alla cittadinanza

Centro studi Luigi Boccherini in collaborazione con Associazione Musicale Lucchese (Lucca Classica Music Festival 2020)

sabato 9 maggio

Lucca | Chiesa della Rosa | ore 18

Ensemble Il Rossignolo

musiche di Lotti, Albinoni, Vivaldi, Quantz

Sagra Musicale Lucchese

sabato 16 maggio

Lucca | Chiesa di San Paolino | ore 21

Ensemble I bei legami

musiche di Vivaldi, Clari

Sagra Musicale Lucchese

giovedi 21 maggio

Lucca |Cattedrale di San Martino | ore 21

Joachim Vogelsanger, organo

musiche di Bach, Guilmant e altri

FLAM / II Festival organistico internazionale della Cattedrale di San Martino

domenica 24 maggio

Lucca | Cattedrale di San Martino | ore 18

Stefania Mettadelli, organo

musiche per organo sinfonico

Sagra Musicale Lucchese

giovedì 28 maggio

Omaggio a Luigi Boccherini

ore 17| Lucca | Chiesa di San Francesco

Commemorazione di Luigi Boccherini nell’anniversario della morte | Studenti della classe di

quartetto del prof. Paolo Ardinghi dell’ISSM “L. Boccherini”: Federico Guido Ricci e Chiara Mura,

violini; Niccolò Corsaro, viola; Leonardo Giovannini, violoncello; Luca Riccomini, contrabbasso

musiche di Boccherini

ore 21| Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”

Chiara Mura e Federico Guido Ricci, violini; Niccolò Corsaro, viola; Leonardo Giovannini,

violoncello; Luca Riccomini, contrabbasso

musiche di Boccherini, Beethoven

Centro studi Luigi Boccherini e ISSM “L. Boccherini”

sabato 30 maggio

Lucca | Salone dell’Arcivescovato | ore 18

L’Oboe, questo (s)conosciuto | Orchestra di oboi e percussioni del Liceo Musicale “Passaglia” e ISSM “L. Boccherini”, direttore Mirco Cristiani

musiche del rinascimento, spirituals e di Georg Friedrich Haendel

Sagra Musicale Lucchese

domenica 31 maggio

Lucca | Chiesa dei Servi | ore 17.30

Danze barocche tra il Re Sole e il XXI secolo | Massimo Coco, primo violino | Orchestra Lucca Chamber Music, direttore Gianmaria Griglio

musiche di Amaya, Boccherini, Coco, Lully, Rameau

Animando – Centro di promozione musicale

domenica 14 giugno

Lucca | Chiesa dei Servi | ore 21

Coro dell’Università di Pisa |Tuscan Chamber Orchestra, direttore Stefano Barandoni

Mozart, Messa in do minore K 417 per soli, coro e orchestra

Sagra Musicale Lucchese

martedì 23 giugno

Lucca | Cattedrale di San Martino | orario da definire

Coro irlandese

FLAM / Rassegna internazionale di Cori

sabato 27 giugno

Lucca | Chiesa dei Servi | ore 21

Cappella Musicale “Santa Cecilia” della Cattedrale di Lucca | Orchestra da Camera “L. Boccherini” di Lucca, direttore Luca Bacci

musiche inedite di Pietro Alessandro Guglielmi in prima ripresa mondiale

Sagra Musicale Lucchese

martedì 30 giugno

Lucca |Cattedrale di San Martino | ore 21

Bjorn o’ Wiede, organo

musiche di Reincken, Böhm, Bach e improvvisazioni allo strumento

FLAM / II Festival organistico internazionale della Cattedrale di San Martino

martedì 7 luglio

Lucca |Cattedrale di San Martino | ore 21

Esteban Elizondo, organo

musica spagnola dal ‘600 al ‘900

FLAM / II Festival organistico internazionale della Cattedrale di San Martino

dal 10 luglio al 28 agosto

Il Canto degli alberi | 8 concerti presso l’Orto Botanico di Lucca

10, 17, 24, 31 luglio – 7, 14, 21, 28 agosto

FLAM

venerdì 17 luglio

Lucca | Cattedrale di San Martino | orario da definire

Ely consort, direttore Matthew Rudd

FLAM / Rassegna internazionale di Cori

martedì 21 luglio

Lucca |Cattedrale di San Martino | ore 21

Dan Zerfass, organo

musiche di Bach, Vierne, Brewer, Widor

FLAM / II Festival organistico internazionale della Cattedrale di San Martino

giovedì 23 luglio

Lucca | Cattedrale di San Martino | ore 21

programma da definire

FLAM / Rassegna internazionale di Cori

sabato 25 luglio

Bagni di Lucca | Casinò, Salone | ore 21

Premio “Adolfo Betti” per il Quartetto d’Archi

Concerto dei vincitori

Animando – Centro di promozione musicale | Festival Virtuoso & Belcanto

domenica 26 luglio

Lucca |Cattedrale di San Martino | ore 21

Tommaso Mazzoletti, organo

musiche di Bach, Buxtehude e altri

FLAM / II Festival organistico internazionale della Cattedrale di San Martino

venerdì 31 luglio

Lucca |Cattedrale di San Martino | ore 21

Jean Christophe Geiser, organo

musiche di Lübeck, Bach, Ropartz, Vierne

FLAM / II Festival organistico internazionale della Cattedrale di San Martino

sabato 22 agosto

Lucca |Cattedrale di San Martino | ore 21

Hans-André Stamm, organo

musiche di Bach, Mozart, Mendelssohn, Stamm e altri

FLAM / II Festival organistico internazionale della Cattedrale di San Martino

domenica 23 agosto

Lucca | Cattedrale di San Martino | orario da definire

Messa e concerto col coro della pontificia università di Salamanca

FLAM / Rassegna internazionale di Cori

venerdì 28 agosto

Lucca |Cattedrale di San Martino | ore 21

Miquel Gonzales, organo

musiche di Bach, Rodriguez, Bruhns, Cabanilles, Lopez, Ponti

FLAM / II Festival organistico internazionale della Cattedrale di San Martino

dal 1 al 30 settembre

Open Gold. Nel programma molti appuntamenti dedicati alla musica del Settecento. All’interno di Open Gold si colloca la quinta edizione del Festival Boccherini (organizzata dall’ISSM “L. Boccherini” in collaborazione con il Centro studi Luigi Boccherini)

ISSM “L. Boccherini”

sabato 19 settembre

Lucca | Chiesa di San Michele in Foro | ore 17.30

Concerto per San Michele | Polifonica Lucchese, direttore Egisto Matteucci

musiche di Domenico Puccini, Gounod

Associazione Musicale Lucchese e Polifonica Lucchese

domenica 20 settembre

Lucca |Cattedrale di San Martino | ore 21

Inge Beck, organo

musiche di Buxtehude, Bach, Matthison-Hansen

FLAM / II Festival organistico internazionale della Cattedrale di San Martino

domenica 27 settembre

Lucca |Cattedrale di San Martino | ore 21

Mario Ciferri, organo

musiche di Bach, Liszt, Tournemire

FLAM / II Festival organistico internazionale della Cattedrale di San Martino

settembre/ottobre data da definire

Bologna | Pinacoteca nazionale e Museo S. Colombano

Estasi di Santa Cecilia nell’anniversario della morte di Raffaello

a cura di Liuwe Tamminga e Stefano Albarello

FLAM e Concentus Lucensis

lunedì 5 ottobre

Lucca |Cattedrale di San Martino | ore 21

Franz Hauk, organo

musiche di Pachelbel, Bach e altri

FLAM / II Festival organistico internazionale della Cattedrale di San Martino

28 ottobre-1 novembre

Lucca | Centro storico | dalle ore 9 alle ore 19

POP700 | Boccherini’s Cantina Band, direttore Marco Mangani

Centro studi Luigi Boccherini

9-13 novembre

Lucca | Casermetta San Colombano | dalle ore 9 alle ore 13

Giocando con i testi musicali. Mostra-laboratorio per le scuole secondarie di primo e secondo grado, alla scoperta delle fonti musicali manoscritte e a stampa

Centro studi Luigi Boccherini

domenica 22 novembre

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 17

Philharmonic Oboe Quartet Dei Berliner Philharmoniker | Christoph Hartmann, oboe; Luiz Coelho, violino; Walter Küssner, viola; Clemens Weigel, violoncello

musiche di Mozart, Schubert, Françaix, Beethoven, Mozart

Associazione Musicale Lucchese / Stagione Cameristica