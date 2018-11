Al via la nuova stagione teatrale di Artè, si parte con “Mediterraneo Express” di e con Giuseppe Cadorna

CAPANNORI – E’ ‘Mediterraneo Express’ di e con Giuseppe Cederna in programma venerdì 7 dicembre alle ore 21.15 lo spettacolo di apertura della nuova stagione teatrale 2018-2019 del cinema-teatro Artè di Capannori. La stagione promossa dal Comune e gestita dalla ditta di organizzazione di eventi “Battista Ceragioli Management” vede un cartellone con nomi di spicco quali Franco Oppini, Sebastiano Somma, Enrico Lo Verso, Lino Guanciale. Ad illustrare la prima parte della nuova stagione artistica di Arté, che si svolgerà fino a giugno, sono stati stamani (mercoledì) con una conferenza stampa tenutasi nella sede comunale la vice sindaca Silvia Amadei e Battista Ceragioli della ‘“Battista Ceragioli Management” .

Il cartellone si suddivide in due sezioni: prosa e teatro dialettale.

“La nuova stagione artistica di Artè è connotata come sempre da una proposta culturale di qualità con spettacoli che per quanto riguarda la prosa vede interpreti di fama nazionale – afferma la vice sindaca Silvia Amadei-. Con la sezione dedicata al teatro dialettale si rinnova inoltre anche quest’anno il legame con il territorio per valorizzare le eccellenze artistiche locali. Con questa nuova stagione, che si colloca accanto alla programmazione cinematografica, Artè continua ad offrire una proposta culturale particolarmente ampia, affermandosi sempre più come polo dell’intrattenimento non solo per Capannori ma anche per tutta la Piana”.

Il programma completo della stagione fino ad aprile.

Prosa: venerdì 7 dicembre ‘Mediterraneo Express’ di e con Giuseppe Cederna; giovedì 10 gennaio ‘Coppia aperta, quasi spalancata’ di Dario Fo e Franca Rame con Antonio Salines e Francesca Bianco; giovedì 24 gennaio ‘Stanotte ho saputo che c’eri’ tratto dal romanzo di Oriana Fallaci “Lettera a un bambino mai nato”, con Franco Oppini, Adriana Palmisano, Rita Pasqualoni e Mariella Gravinese, musiche originali di Mino Freda, regia di Mariella Gravinese; giovedì 31 gennaio ‘Ulisse ed io’ di Alessandra Pizzi con Sebastiano Somma; giovedì 21 febbraio ‘Femme Fatales Les Dames’, scritto e diretto da Vera Giagoni, uno spettacolo sull’Amore nell’Arte e sull’Arte nell’Amore tra teatro, danza, musica e poesia; giovedì 28 marzo ‘Metamorfosi’ diretto da Alessandra Pizzi con Enrico Lo Verso; giovedì 11 aprile ‘Itaca…il viaggio’ regia di Davide Cavuti con Lino Guanciale.

Teatro dialettale: venerdì 14 dicembre la compagnia Teatro Studio presenta ‘Lo sposo nell’armadio’ adattamento di Roberto Birindelli de ‘La Palla al piede’ di Georges Feydeau; venerdì 18 gennaio la Compagnia Le Fortunate Eccezioni Teatro presenta ‘I tuoi baci molotov ‘ tratto dall’opera di Gustavo Ott, per la regia di Roberto Pecchia; venerdì 15 febbraio la Compagnia Gli Avanzati presenta ‘Le ore’ di Barbara Puppa, Giovanna La Russa, Rebecca Moutier, ispirato all’omonimo romanzo di Michael Cunningham.

Gli spettacoli del teatro dialettale sono realizzati in collaborazione con la FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) Provinciale di Lucca presieduta da Mariella Cuomo.

Biglietto prosa intero 15 euro-ridotto 13 euro (over 65 e da 15 a 26 anni), gratuito fino a 14 anni. Biglietto teatro dialettale intero 10 euro -ridotto 8 euro (over 65 e da 15 a 26 anni), gratuito fino a 14 anni. I biglietti possono essere acquistati anche on line su Vivaticket.